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「我媽很瘋狂」2天騎300km環島：送兒畢業禮物！神遇白沙屯媽祖...萬人刷讚

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▲▼ 載兒子環島（圖／吳媽咪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲載兒子環島，超狂！（圖／吳媽咪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者劉維榛／綜合報導

回憶無價！一名超強媽咪表示，昨（6）日決定來一趟逆時針環島，還載了小六兒子完成夢想，不到兩天就已抵達台南，等於騎乘300公里遠，而且騎行鹿港時，還幸運遇到白沙屯媽祖加持，如今母子倆已繼續往南走，媽媽期待著到墾丁看海、兒子則最想到台東看日出。兩人的超狂經歷貼出後，掀起2.6萬人讚爆，「重點是小孩也跟你一起瘋，一輩子的回憶！」

「我是瘋狂媽咪！」台北一名媽咪在臉書《爆廢公社公開版》超狂分享，昨日與兒子出發環島，而交通工具就是一台100cc的摩托車，如今才花了一天半的時間，母子倆已光速抵達台南，原PO笑稱，表面是兒子的國小畢業禮物，而真實答案是她沈浸內心已久的夢想，「是我想環島啦～」

請繼續往下閱讀...

而這一趟行程能成行，當然有家人在背後默默支持，原PO向《ETtoday新聞雲》透露，老公起初不太贊成，「畢竟路況複雜、會行經蘇花公路又要照顧兒子」，直到前幾日，看著自己已勢在必行，老公只好默默牽著機車做大保養，而一路上也緊盯手機定位才能安心。

原PO精神飽滿直呼，這趟環島沒有行程、沒有時間限制，每騎一小時就會休息15分鐘，只有三餐吃飯才會停留1小時，「台灣的路很順，路上車少、紅綠燈也少，儘管太陽酷熱，但有微微的風吹來，一路上都很順利」，因此昨日他們順利抵達彰化過夜。

▲▼ 載兒子環島（圖／吳媽咪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲神遇媽祖加持。（圖／吳媽咪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

旅程處處有驚奇才最可貴，由於白沙屯媽祖正在彰化熱鬧遶境，兒子靈光一閃直呼，也想體驗祈福盛事。原PO驚呼，這真的是臨時起意，今日靠著媽祖定位App，真的在西螺大橋附近看到神轎，「真的超幸運，信眾超熱情」，而母子倆也打勾勾相約，「下次我們也要一起跟隨媽祖的腳步，感受媽祖的神力！」

「我媽很瘋狂！」畫面可見，兒子背著黃色看板超醒目，一路上也遇到熱情民眾加油打氣，稍早台南休息完後，母子倆已繼續往南衝，原PO自嘲，希望晚上能抵達高雄，「我最期待就是去墾丁了」，而兒子也許願，希望能在台東太麻里看日出，讓她壓力頗大回應「這可要天時地利人和啊！」

▲▼ 環島（圖／翻攝爆廢公社公開版）

▲民眾驚奇巧遇原PO母子檔！（圖／翻攝爆廢公社公開版）

照片曝光後，吸引2.6萬名網友感動刷讚，「昨天在鎮瀾宮有看到你們，加油」、「看得我好熱血呀」、「 愛台灣，就從認識這片土地開始」、「好棒好難忘的畢業禮物！年輕時要來點瘋狂熱血的事，老了才有回憶」、「看到這篇，決定下班先來環安全島熱身」、「一路上都要注意安全喔」、「期許我自己，也能跟瘋狂媽媽一樣，帶孩子走遍台灣」、「很棒的體驗，是用金錢買不到的禮物噢」。

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關鍵字：

環島媽媽兒子畢業白沙屯媽祖

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