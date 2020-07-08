白沙屯媽祖鑾轎進入北港　賴清德接駕天現「日暈」！信徒驚呼神蹟搶拍

▲白沙屯媽祖鑾轎上午8點多以超快的速度進入北港鎮，天空出現日暈，讓現場信眾紛紛大嘆神蹟舉起手機拍攝。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

苗栗縣白沙屯拱天宮進香團，縱跨中部苗、中、彰、雲四縣，信眾跟隨長途跋涉，8日凌晨3時白沙屯媽祖鑾轎由雲林縣虎尾農工出發，媽祖鑾轎上午8點多以超快的速度進入北港鎮，副總統賴清德在北港媽祖醫院接駕，並隨行到北辰派出所參香，巧合的是同時間天空出現日暈，讓現場信眾紛紛大嘆神蹟舉起手機拍攝。

請繼續往下閱讀...

▲副總統賴清德在北港媽祖醫院接駕，並隨行到北辰派出所參香。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

副總統賴清德昨日到雲林縣沿海鄉鎮視察夜宿北港，上午8點多到北港媽祖醫院門口等待，媽祖鑾轎停不到5分鐘出發，副總統賴清德在立法委員蘇治芬等人陪同一起步行隨香到北辰派出所。雲林縣長張麗善率領縣府團隊在北辰派出所接駕，鑾轎停駕好後，包括賴清德、蘇治芬、謝淑亞等人一起上香向媽祖虔誠上香祈福。

▲雲林縣長張麗善率領縣府團隊在北辰派出所接駕上香祈福。（圖／記者蔡佩旻攝）

苗栗縣白沙屯拱天宮進香團今年報名香灯腳有5萬5千人，沿途有陸續加入的信徒北港鎮初估湧入超過10萬人，整個北港小鎮萬頭攢動，沿路鞭炮聲響徹雲霄，白沙屯媽祖鑾轎上午10點半在數萬信眾於被港朝天宮前夾道歡迎下進入被港朝天宮駐駕預計中午進行祝壽大典。

▲媽祖鑾轎上午8點多以超快的速度進入北港鎮，天空出現日暈，讓現場信眾紛紛大嘆神蹟舉起手機拍攝。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



►二手票券豐富你的生活



►生火了！連我媽都用到發光



【其他新聞】

►「三進三退」大禮回北港朝天宮進香 數萬信眾擠爆廟埕夾道迎駕

►白沙屯媽祖香擔香火爐抵朝天宮 原貌曝光！糊上新磚土全靠他

►「粉紅超跑」越過濁水溪抵雲林 高空雷炮聲中駐駕西螺果菜市場

►白沙屯媽祖到雲林！4小時走過彰化6鄉鎮 昨晚駐駕點信眾擠爆