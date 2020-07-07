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白沙屯媽祖香擔香火爐抵朝天宮　原貌曝光！糊上新磚土全靠他

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記者蔡佩旻／雲林報導

苗栗縣通霄拱天宮白沙屯媽祖鑾駕今（7）日上午跨越西螺大橋進入雲林縣，受到雲林信徒夾道歡迎，進香中最重要的香擔箱裝有百餘年的陶土製的「火烘」香火爐，下午由拱天宮廟方委員專車送達北港朝天宮，進行將去年糊上保護爐身的磚土洗除後，北港朝天宮再派師傅再糊上新磚土保護陶製香爐，以保萬載千秋香火永傳。

▲整個火爐裡內糊滿磚泥之後，以熱風槍烘烤至完全乾燥隔日就能進行進火儀式使香火永傳。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲整個火爐裡內糊滿磚泥之後，以熱風槍烘烤至完全乾燥隔日就能進行進火儀式使香火永傳。（圖／記者蔡佩旻攝）

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「進火」或是俗稱「刈火」台灣民間宗教信仰習俗中，進香活動相當重要的科儀，北港朝天宮住持法師以內殿長終年不滅的「光明燈」引燃金紙到「萬年香火」爐中，再由住持法師將「疏文」點火化入香爐中，再以火杓掏引聖火到白沙屯的「火爐」中送入「香擔」，接著在「香擔」貼上封條後，隨即啟程回駕拱天宮，沿途專人照應香火永續。

▲整個火爐裡內糊滿磚泥之後，以熱風槍烘烤至完全乾燥隔日就能進行進火儀式使香火永傳。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲白沙屯媽祖的「火爐」先泡水將去年糊的磚土軟化清除，此時火爐呈現原始的樣貌。（圖／記者蔡佩旻攝）

白沙屯媽祖的「火爐」在中午12點30分，在宮天宮廟方人員送抵北港朝天宮聖父母殿內，北港朝天宮隨即將「火爐」從香擔中取出，進行包護的磚土去除，並調製新的磚土保護這個百年歷史的「火爐」，點燃檀香時，不會因溫度過高而爆裂。

北港朝天宮負責糊火爐的師傅蔡肇旭今年51歲，已是第15年執行，也正準備將這項工藝傳承給下一位接手的徒弟，一面仔細向徒弟解說另一邊手上也沒歇著，蔡肇旭說，十多年前也是像這樣從上一位師傅手中傳承下來，就目前僅剩白沙屯媽祖過來進香，還維持這項糊火爐的傳統。

▲整個火爐裡內糊滿磚泥之後，以熱風槍烘烤至完全乾燥隔日就能進行進火儀式使香火永傳。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲北港朝天宮負責糊火爐的師傅蔡肇旭一小把一小把仔細將磚泥糊上火爐。（圖／記者蔡佩旻攝）

蔡肇旭表示，火爐送達必須先泡水將去年糊的磚土軟化清除，此時火爐呈現原始的樣貌。取磚灰仔細過篩後撒上鹽與棉紙加水搓揉成泥糊，慢慢地仔細用手糊上去，而拌泥糊中所需要調控的濃稠度，與糊上火爐的厚度到底該如何，就得全靠經驗了。

蔡肇旭接著說，香火爐必須置入香擔，所以外圍不能太厚否則擺不進去，但太薄則容易龜裂，起不了保護作用，從上泥糊到修飾外型完全得靠手感，整個火爐裡內糊滿之後，以熱風槍烘烤至完全乾燥隔日就能進行進火儀式使香火永傳。

▲整個火爐裡內糊滿磚泥之後，以熱風槍烘烤至完全乾燥隔日就能進行進火儀式使香火永傳。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲北港朝天宮負責糊火爐的師傅蔡肇旭說，從上泥糊到修飾外型完全得靠手感。（圖／記者蔡佩旻攝）

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白沙屯媽祖朝天宮香爐進香

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