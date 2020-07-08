媽祖進香「無限吃到飽」　 網嗨：白沙屯都是我的buffet

▲白沙屯媽祖繞境，熱心民眾沿路準備食物、茶水。（圖／網友楊晉為提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

實習記者莊子誼／綜合報導

白沙屯媽祖進香堪稱每年的一大宗教盛事。今年由於新冠肺炎衝擊，廟方擔心會有群聚感染的風險，行程一度暫緩，疫情逐漸穩定後，於7月5日展開繞境，沿途有許多熱心民眾提供食物及茶水，希望讓參與信徒隨時補充能量，其中，有網友在臉書發文笑稱「整條白沙屯路線都是我的buffet」，讓人感受到信徒的熱情。

每年，苗栗通霄鎮白沙屯拱天宮都會於農曆12月15日擲筊，請示媽祖繞境的時程。今年因受到疫情影響，延後至國歷6月中旬才確定於7月5日凌晨出發，13日下午回宮。

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▲白沙屯媽祖繞境，熱心民眾沿路準備食物、茶水。(圖／網友楊晉為提供，請勿隨意翻拍以免侵權)

儘管如此，今年的繞境仍有5萬多名信徒共襄盛舉，許多民眾會在沿路擺設桌子，準備豐盛的食物，像是油飯、餅乾、香蕉、甜湯、西瓜、粽子、冰棒與麵線，供飢餓的信徒飽餐一頓。有一名網友在「爆廢公社公開版」貼文，分享沿途看到的食物，並幽默表示「整條白沙屯路線都是我的buffet，想瘦？門都沒有」。

該貼文吸引許多網友回覆，「曾經跟朋友約好跟媽祖徒步遶境順便減肥，結果吃整路是要怎麼減」、「臺灣最美麗的風景」、「這就是台灣人的熱情！」更有人羨慕的說「好想去體驗看看」、「豪（好）想雌（吃）」。