　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

媽祖進香「無限吃到飽」　 網嗨：白沙屯都是我的buffet

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲白沙屯媽祖進香，熱心民眾沿路準備餐點、茶水。（圖／網友楊晉為提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲白沙屯媽祖繞境，熱心民眾沿路準備食物、茶水。（圖／網友楊晉為提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

實習記者莊子誼／綜合報導

白沙屯媽祖進香堪稱每年的一大宗教盛事。今年由於新冠肺炎衝擊，廟方擔心會有群聚感染的風險，行程一度暫緩，疫情逐漸穩定後，於7月5日展開繞境，沿途有許多熱心民眾提供食物及茶水，希望讓參與信徒隨時補充能量，其中，有網友在臉書發文笑稱「整條白沙屯路線都是我的buffet」，讓人感受到信徒的熱情。

每年，苗栗通霄鎮白沙屯拱天宮都會於農曆12月15日擲筊，請示媽祖繞境的時程。今年因受到疫情影響，延後至國歷6月中旬才確定於7月5日凌晨出發，13日下午回宮。

請繼續往下閱讀...

▲白沙屯媽祖進香，熱心民眾沿路準備餐點、茶水。（圖／網友楊晉為提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲白沙屯媽祖繞境，熱心民眾沿路準備食物、茶水。(圖／網友楊晉為提供，請勿隨意翻拍以免侵權)

儘管如此，今年的繞境仍有5萬多名信徒共襄盛舉，許多民眾會在沿路擺設桌子，準備豐盛的食物，像是油飯、餅乾、香蕉、甜湯、西瓜、粽子、冰棒與麵線，供飢餓的信徒飽餐一頓。有一名網友在「爆廢公社公開版」貼文，分享沿途看到的食物，並幽默表示「整條白沙屯路線都是我的buffet，想瘦？門都沒有」。

該貼文吸引許多網友回覆，「曾經跟朋友約好跟媽祖徒步遶境順便減肥，結果吃整路是要怎麼減」、「臺灣最美麗的風景」、「這就是台灣人的熱情！」更有人羨慕的說「好想去體驗看看」、「豪（好）想雌（吃）」。

ET快訊
2020世界最好用護照排名出爐！台灣名次曝光　第一名免簽國數
林志玲罕見反擊酸民！公開最新自拍近照　「尖臉大眼」網：以為是
公車靠站僅6秒！12歲兒剛上門就關…媽背1歲兒苦追影片曝光
哥房間炸滿垃圾..她狂清6hrs虛脫：出去都香香的！「本尊曝
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

白沙屯媽祖鑾轎進入北港　賴清德接駕天現「日暈」！信徒驚呼神蹟搶拍

6歲小妹隨白沙屯媽祖進香！背許願卡「保佑我開刀順利」　千人刷爆

白沙屯媽祖香擔香火爐抵朝天宮　原貌曝光！糊上新磚土全靠他

性侵1年多才掙扎怪怪的？　他批「台灣社會病態」成加害者

遠見／到碉堡書店賞海景　與梅花鹿面對面

遠見／未來大學預想圖

孩子「被大球砸臉」肇事女嘻笑不道歉！　媽心疼：擺攤小孩就該吞下嗎

媽祖進香「無限吃到飽」　 網嗨：白沙屯都是我的buffet

500元「動滋券」！運動、看比賽、買裝備都能用　20~26日開放上網登記

僅2成青年會求證新聞　金車調查：衛生資訊、政治政策假訊息最常收到

《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲

鄧紫棋公開每天早餐份量　陳喬恩傻眼：這樣就飽了嗎？

公車站等白沙屯媽祖...信徒熱暈 「粉紅超跑」秒開回頭！網：超催淚

真人「七彩霓虹燈」嗨翻KTV！繞包廂狂轉網笑翻：以為是邪教

安妮失控喊網友評論她「這幾點」　吳宗憲傻眼：比基尼太短都要罵

反對養狗...「正式入厝全都變了」　阿公每天陪玩！阿嬤扛25kg抱懷裡

媽祖母愛大發！大轉彎衝進國小　小朋友列隊「鑽轎腳」網：好感動

楊丞琳看「她們的表演」感動哭了　演出前單獨特訓《DD52》女選手1hr！

在家有能做！15分鐘「HIIT」訓練 深蹲+平板...肌肉男也爆汗求饒

匠紫-女生挑戰台北車站睡一夜，過程超危險！？被騷擾到不敢入睡！

性侵1年多才掙扎怪怪的？　他批「台灣社會病態」成加害者

遠見／到碉堡書店賞海景　與梅花鹿面對面

遠見／未來大學預想圖

孩子「被大球砸臉」肇事女嘻笑不道歉！　媽心疼：擺攤小孩就該吞下嗎

媽祖進香「無限吃到飽」　 網嗨：白沙屯都是我的buffet

500元「動滋券」！運動、看比賽、買裝備都能用　20~26日開放上網登記

僅2成青年會求證新聞　金車調查：衛生資訊、政治政策假訊息最常收到

拒台版N號房上演！9種騙裸照手法公開　每5名兒少就有1位遇過網友「特殊要求」

6/7社交解封滿月！　陳時中苦笑：民眾防疫新生活「加弱」中

大安區夜班保全「月薪38.8萬」急徵　網喊跳槽：鬧鬼也願意！真相罵爆

得意狗好朋友繪畫比賽徵件近2000件　入圍名單公布搶先看

迎A股牛市　投信：A50投資買點到

桃園嫩妻一夜未歸…醋夫「桿麵棍K頭」打死她！姊接死訊傻眼：不知妹結婚生子

全中運台東代表隊由饒慶鈴親自授旗　參與者每次補助500元

展現維護治安決心　台南市掃黑肅槍及打擊非法吸金不手軟！

桃園聯結車失控撞斷電桿！住戶停電　駕駛稱「陽光刺眼」肇禍

雲林婦冰屍377天終於入塔為安　慈善團體捐35萬元功德圓滿

三重雙捷運加持！　全聯近360坪店面開價3.6億元找買家

性侵1年多才掙扎怪怪的？　他批「台灣社會病態」成加害者

屏東市里鄰人口數懸殊整併　民族夜市、中央市場分為2里

比「真理褲」更兇！越南妹穿上謎樣牛仔熱褲...「三角洲」搶見客

生活熱門新聞

南投小吃店爆「嘲70歲伯不識字」

6歲獨生子拿香拜亡母突大哭　禮儀人員一問原因也落淚

台南妹牛排點7分熟「切開是生肉」氣炸！　店家回應了

快訊／日本女學生接觸者抗體結果出爐

假coser妹沒穿內褲！PF32掀裙裸下體吸圍拍

1280月票藏「大漏洞」！他揭真相：該查

壽司郎驚見巨鼠狂奔！高層決策爆爭議

過來人曝4大地雷科系！設計系哭了

6款中衛口罩Yahoo今早11點開賣！

同事酸「年薪幾十萬才吃」　她傻：吃爭鮮錯了嗎

冷氣18度卻熱爆　網全笑翻：還好不是暖氣

三倍券預購「磨光我耐心」！超商女店員：直接被問候家母

辜仲諒請球員吃牛排遭諷「寒酸」　球員出面回應了

白沙屯媽祖　她求：保佑開刀順利

更多熱門

相關新聞

賴神接白沙媽出現日暈　信徒驚呼神蹟搶拍

賴神接白沙媽出現日暈　信徒驚呼神蹟搶拍

苗栗縣白沙屯拱天宮進香團，縱跨中部苗、中、彰、雲四縣，信眾跟隨長途跋涉，今日凌晨3時白沙屯媽祖鑾轎由雲林縣虎尾農工出發，媽祖鑾轎上午8點多以超快的速度進入北港鎮，副總統賴清德在北港媽祖醫院接駕，並隨行到北辰派出所參香，巧合的是同時間天空出現日暈，讓現場信眾紛紛大嘆神蹟舉起手機拍攝。

「三進三退」禮回朝天宮進香　信眾擠爆夾道迎駕 

「三進三退」禮回朝天宮進香　信眾擠爆夾道迎駕 

白沙屯媽祖　她求：保佑開刀順利

白沙屯媽祖　她求：保佑開刀順利

「我媽很瘋狂！」2天騎300km環島：送兒畢業禮物

「我媽很瘋狂！」2天騎300km環島：送兒畢業禮物

白沙屯媽祖香擔香火爐抵朝天宮　去除磚土原貌曝光

白沙屯媽祖香擔香火爐抵朝天宮　去除磚土原貌曝光

關鍵字：

白沙屯媽祖進香繞境Buffet

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

熊熊「一次中2點」承認性慾強又好色

孫生媽出獄5天又出事！警方上門關切

即／微星科技CEO突然墜樓　腦漿外溢身亡

即／美國正式退出世界衛生組織

農民爸買傳統手機送女兒被摔爆　隔天自殺

快訊／大兒子一上客運門就關！母親背1歲兒苦追　司機下場曝

3千萬勞斯萊斯撞凹「維修全交給保險公司」　陳小菁挺老公

3歲男童勒頸挾女童　囚監視器死角施暴

麥當勞高溫熱奶茶直燙孕肚　安以軒嚇到宮縮

女騎士撞勞斯萊斯幻影大哭　天價維修費出爐車主回應了

愛莉莎莎突宣布：Dcard的大家再見

貢獻500萬學費仍被打槍！郁方兒遭拒

楊冠玉導演生前燦笑…李翊君崩潰死訊捨不得

10大女神出爐　林志玲、子瑜竟跌出榜外　

郭碧婷被瘋傳產前憂鬱！　向佐曬圖洩婚姻現況

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲

《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲
鄧紫棋公開每天早餐份量　陳喬恩傻眼：這樣就飽了嗎？

鄧紫棋公開每天早餐份量　陳喬恩傻眼：這樣就飽了嗎？

公車站等白沙屯媽祖...信徒熱暈 「粉紅超跑」秒開回頭！網：超催淚

公車站等白沙屯媽祖...信徒熱暈 「粉紅超跑」秒開回頭！網：超催淚

真人「七彩霓虹燈」嗨翻KTV！繞包廂狂轉網笑翻：以為是邪教

真人「七彩霓虹燈」嗨翻KTV！繞包廂狂轉網笑翻：以為是邪教

安妮失控喊網友評論她「這幾點」　吳宗憲傻眼：比基尼太短都要罵

安妮失控喊網友評論她「這幾點」　吳宗憲傻眼：比基尼太短都要罵

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面