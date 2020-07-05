自知末路！美淫魔富商前女友仍堅持「永不洩密」　閨蜜曝光內情

▲美國淫魔富豪艾普斯坦前女友麥絲威爾（Ghislaine Maxwell）。圖為麥絲威爾2013年在紐約聯合國總部記者會上發言。（資料照／路透）

記者吳美依／編譯

美國淫魔富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）前女友、英國名媛麥絲威爾（Ghislaine Maxwell）被控協助組織未成年少女性交易，2日落網。閨蜜透露，麥絲威爾因為愛情而被控制，才會做出這些犯行；雖然如今自知窮途末路，但談到同被捲入的英國安德魯王子（Prince Andrew），仍強調「永遠不會」洩密，這一切都是因為兩人多年前的「革命情感」。

前銀行投資家、閨蜜高德曼（Laura Goldman）過去幾個月曾與好友談話。她4日向《今日節目》（Today）透露，麥絲威爾自知「走到窮途末路」，但「她總是告訴我，她永遠不會說出任何關於他（安德魯）的事……她真的覺得，她的父親1990年代過世時，安德魯王子在很多方面來說，一直都陪伴著她。」

▲麥絲威爾（Ghislaine Maxwell）面臨6項指控，2日在美國落網。（圖／路透）

高德曼也被問及，是否認為好友受到艾普斯坦控制。她說，「是的。但這不代表她所做的事情就沒關係。我想，她認為如果再替他多找來一個女孩，他就會娶她……她真的以為自己最終會成為艾普斯坦的太太。」

高德曼與麥絲威爾1990年代在紐約相識，一度被質疑是否與這起性醜聞有所關聯。她表示，過去從未見過麥絲威爾與年輕女孩在一起，但推測好友將會尋求認罪協商。

▲麥絲威爾（Ghislaine Maxwell）是艾普斯坦的前女友，被控涉嫌協助組織未成年少女性交易。（圖／CFP）

麥絲威爾被控協助艾普斯坦「結識並培育」未成年少女性交易，許多受害者未成年，其中一人當時年僅14歲。她2日在美國新罕布夏州被捕，面臨引誘未成年人旅遊並從事非法性行為、意圖從事犯罪性活動與偽證罪等6項指控，如果罪名成立，將面臨高達35年有期徒刑。

艾普斯坦去年8月10日在獄中自殺身亡。其好友、英國安德魯王子也捲入此案，並數度被美方檢察官指控不配合調查。安德魯的律師對此反駁，堅稱王子至少3次為調查提供協助，但美國司法部不願接受幫助，只為炒作新聞。

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