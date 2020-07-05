靜岡倉庫深夜起火！4警消「勇入火場卻失聯」　烈焰持續燃燒

▲日本靜岡縣吉田町一間工廠的倉庫發生火災，4名警消進入火場卻失聯。（圖／翻攝Twitter@kokiyokoyama304）



記者吳美依／綜合報導

日本靜岡縣吉田町5日深夜發生火災，一間工廠的倉庫凌晨1時30分左右突然起火燃燒，3名消防員與1名警官進入火場，未料卻就此失聯。現場救災人員一邊搜索失蹤者，一邊滅火，但直到當地時間上午7時仍未撲滅火勢。

綜合NHK、《朝日新聞》報導，距離東明高速公路吉田交流道大約5公里處，靠近駿河灣工業區的「LEC靜岡第二工廠」發生火災，廠內倉庫因不明因素起火。吉田消防署的52歲指揮隊員、45歲及38歲救援隊員，以及牧之原警局一名警官凌晨2時左右進入火場，確認起火點，但卻就此失蹤，無線電也沒有應答。

救災人員一邊持續撲火，一邊尋找失蹤的4人，但截至當地時間上午7時左右，火勢仍在持續延燒，現場冒出濃煙。根據消防單位，由於倉庫沒有窗戶，因此更加增添救災難度，預計還需要一段時間才能撲滅火勢。

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