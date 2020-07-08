　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

南投小吃店笑70歲阿伯「不識字」：笑死人什麼年代了　女兒氣炸！網圍勦洗版

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲網友爆料南投縣一間小吃店嘲笑客人不識字。（圖／翻攝爆料公社公開版）

▲網友爆料南投縣一間小吃店嘲笑客人不識字。（圖／翻攝爆料公社公開版

記者吳美依／綜合報導

「待客之道」引發爭議！一名網友在「爆料公社公開版」轉貼文章表示，原PO的父親來到南投一間小吃店，因為不識字，請老闆協助填單點餐，未料竟招致嘲笑。文中寫道，雖然店家事後致歉，但「心理傷害已造成，道歉還有什麼用？」

原PO的父親年紀大約70歲，5日來到南投一間小吃店用餐，因為不識字，所以請店家協助填單子點餐。沒想到，老闆卻回應，「笑死人了，什麼年代了，還有不識字的喔。」

請繼續往下閱讀...

原PO對於爸爸被嘲笑感到氣憤，發文「請大家評評理」。他說，雖然老闆之後道歉了，但「心理傷害已造成，道歉還有什麼用？」原PO的父親也表示，「你可以不做我的生意沒關係，但是不可以這樣羞辱我。」

▲原PO爆料南投縣一間小吃店嘲笑不識字的父親。（圖／翻攝當事人臉書）

▲原PO在個人臉書替父親打抱不平。（圖／翻攝當事人臉書）

原PO在個人臉書表示，父親7歲就離家到台南打零工，為生活打拚，「不偷不搶……活到這把年紀第一次被這樣羞辱」！她也提到，當天晚上聽到爸爸難過地打電話訴說，實在非常不捨，「不怕被天打雷了嗎？」

▲▼網友到南投小吃店的Google評論洗版。（圖／翻攝Google）

▲網友到南投小吃店的Google評論洗版。（圖／翻攝Google）

此篇貼文被網友轉貼到「爆料公社公開版」，引發熱議。許多人氣憤批評店家「沒有同理心」，也有人到Google評論一星洗版；不過有網友認為目前只聽到單方面說詞，不應太早下定論。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

ET快訊
熊熊「一次中2點」承認性慾強又好色！　羞曝：男友想每天一次也
衛生局女雇員墜樓「前執行長」妨害性自主送辦　聲明堅稱你情我願
大同「最強媳婦」傳奇！丈夫入獄掌大權　百年企業從此改姓
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／美國疫情再升溫　川普照樣狂歡國慶：99％病例「完全無害」！

蘇黎世動物園5歲母虎突攻擊「當場咬死飼育員」！　遊客驚恐目睹

自知末路！美淫魔富商前女友仍堅持「永不洩密」　閨蜜曝光內情

美國國慶演說　川普稱「來自中國的可怕瘟疫」打擊經濟！

靜岡倉庫深夜起火！4警消「勇入火場卻失聯」　烈焰持續燃燒

2018年才解散　川普政府擬重新開設「大流行疾病辦公室」

澳洲防疫旅館爆「保全睡了隔離旅客」慘釀確診！　當局急調查

專家憂成「公衛危機」！非洲360頭大象離奇暴斃　可能死因曝光

中國南海軍演　五角大廈罕見主動發聲：破壞區域穩定！

日本女生「單獨吃拉麵」很奇怪？　網友揭露背後原因

《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲

鄧紫棋公開每天早餐份量　陳喬恩傻眼：這樣就飽了嗎？

真人「七彩霓虹燈」嗨翻KTV！繞包廂狂轉網笑翻：以為是邪教

安妮失控喊網友評論她「這幾點」　吳宗憲傻眼：比基尼太短都要罵

匠紫-女生挑戰台北車站睡一夜，過程超危險！？被騷擾到不敢入睡！

在家有能做！15分鐘「HIIT」訓練 深蹲+平板...肌肉男也爆汗求饒

媽祖母愛大發！大轉彎衝進國小　小朋友列隊「鑽轎腳」網：好感動

楊丞琳看「她們的表演」感動哭了　演出前單獨特訓《DD52》女選手1hr！

解封後首場「漫威主題」觀光盛事　2020澎湖國際海上花火節登場！

公車站等白沙屯媽祖...信徒熱暈 「粉紅超跑」秒開回頭！網：超催淚

牛排點7分熟「切開是生肉」！台南妹怒：吃到史上最不爽　店家回應了

6款中衛口罩Yahoo今早11點開賣！　「3大通路8販售點」一次看

台北哪家銀行行員最正？網推爆這2家：制服真的讚

南投小吃店笑70歲阿伯「不識字」：笑死人什麼年代了　女兒氣炸！網圍勦洗版

他上交友軟體永遠被句點　老司機回應「8成勝率3攻略」！網推爆

重男輕女不只存在老一輩！網紅律師：小孩繼續「從父姓」就難消除

蘇益仁：台灣疫苗研發慢國際3個月　兩大因素曝落後關鍵

今起2天防「劇烈天氣雷雨彈」　第3號颱風何時誕生？彭啟明說話了

北捷1280月票坐破萬...暗藏「大漏洞」！他點出真相：該查　曝3拯救法

醫起搶救最脆弱兒童　衛福部台南醫院響應飢餓三十　

太Q了！UNIQLO最新哆啦A夢聯名主打「親子裝」 　媽媽們必須買

真的有超級食物！營養師超推「1米、5麥」：快看看你吃足沒

台股早盤小漲23點　指數站回12100點關卡

牛排點7分熟「切開是生肉」！台南妹怒：吃到史上最不爽　店家回應了

月息1500萬！政壇大金主榨乾「潤寅神鬼夫婦」　手機解密「藍綠白大咖」剉咧等

夏天絕不能放車上的五種「未爆彈」　高溫更會產生有毒物質

快訊／三星Galaxy Unpacked 2020確認8/5線上發表　邀請函透露「神秘銅」新色

LIVE／大巨蛋最快下周發建照　北市府記者會釋疑說清楚

6款中衛口罩Yahoo今早11點開賣！　「3大通路8販售點」一次看

台北哪家銀行行員最正？網推爆這2家：制服真的讚

超巨鳥「夾著大魚」在天上飛！　眾人驚呆狂猜：那是鯊魚？

生活熱門新聞

1280月票藏「大漏洞」！他揭真相：該查

假coser妹沒穿內褲！PF32掀裙裸下體吸圍拍

壽司郎驚見巨鼠狂奔！高層決策爆爭議

辜仲諒請球員吃牛排遭諷「寒酸」　球員出面回應了

三倍券預購「磨光我耐心」！超商女店員：直接被問候家母

冷氣18度卻熱爆　網全笑翻：還好不是暖氣

白沙屯媽祖　她求：保佑開刀順利

今起2天防雷雨彈！　第3號颱風何時誕生？彭啟明說話了

玉米濃湯稱霸一排！寶雅店員爆：賣很好

幫女大生墮胎！台北醫遭挑斷手腳筋

萬壽路超毛遇鬼　釣出許多「受害者」

中小學教室全裝冷氣　台電說話了

睡醒了！下空女大生Coser打破沉默

聊3天約生日趴被拒！他怒嗆正妹護理師

更多熱門

相關新聞

勞斯萊斯違停撞女騎士　駕駛嗆碰瓷

勞斯萊斯違停撞女騎士　駕駛嗆碰瓷

台中一名媽媽6日晚間在臉書「爆料公社」PO文聲稱，女兒4日傍晚6時許騎機車外出，剛立好中柱就被想要靠邊停的銀色汽車擦撞，駕駛不僅辱罵女兒想要製造假車禍，還嗆聲「給妳一萬夠不夠？夠不夠」，態度相當強硬，讓她忍無可忍，決定公開38秒的監視器畫面，讓大家來評評理。

鑽縫A到騎士跩瞪落跑　車主傻眼

鑽縫A到騎士跩瞪落跑　車主傻眼

單挑轎車駕駛　遊覽車司機說話了

單挑轎車駕駛　遊覽車司機說話了

遊客踐踏花田！他糾正「卻遭神反駁」傻眼

遊客踐踏花田！他糾正「卻遭神反駁」傻眼

特斯拉輔助駕駛開啟　駕駛仰頭嘴開開

特斯拉輔助駕駛開啟　駕駛仰頭嘴開開

關鍵字：

爆料公社

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

孫生媽出獄5天又出事！警方上門關切

即／美國正式退出世界衛生組織

即／微星科技CEO突然墜樓　腦漿外溢身亡

3千萬勞斯萊斯撞凹「維修全交給保險公司」　陳小菁挺老公

10大女神出爐　林志玲、子瑜竟跌出榜外　

女騎士撞勞斯萊斯幻影大哭　天價維修費出爐車主回應了

女大生又脫了！爆乳趴床直播：拯救C圈

羅志祥現蹤新莊　神隱2個月後長這樣

花心男被前妻剪下體　求償千萬判決出爐

郭碧婷被瘋傳產前憂鬱！　向佐曬圖洩婚姻現況

農民爸買傳統手機送女兒被摔爆　隔天自殺

離婚2天！前妻色誘斷命根丟馬桶　新竹男剩1公分交了女友

洗澡感覺有人看！抬頭見7顆毛頭

26歲男「拔完智齒」連續噴血10天死亡！　醫生：全身血都細菌

三倍券第二輪預購明登場！4大超商優惠加碼先看

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲

《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲
鄧紫棋公開每天早餐份量　陳喬恩傻眼：這樣就飽了嗎？

鄧紫棋公開每天早餐份量　陳喬恩傻眼：這樣就飽了嗎？

真人「七彩霓虹燈」嗨翻KTV！繞包廂狂轉網笑翻：以為是邪教

真人「七彩霓虹燈」嗨翻KTV！繞包廂狂轉網笑翻：以為是邪教

安妮失控喊網友評論她「這幾點」　吳宗憲傻眼：比基尼太短都要罵

安妮失控喊網友評論她「這幾點」　吳宗憲傻眼：比基尼太短都要罵

匠紫-女生挑戰台北車站睡一夜，過程超危險！？被騷擾到不敢入睡！

匠紫-女生挑戰台北車站睡一夜，過程超危險！？被騷擾到不敢入睡！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面