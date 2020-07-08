南投小吃店笑70歲阿伯「不識字」：笑死人什麼年代了　女兒氣炸！網圍勦洗版

▲網友爆料南投縣一間小吃店嘲笑客人不識字。（圖／翻攝爆料公社公開版）

記者吳美依／綜合報導

「待客之道」引發爭議！一名網友在「爆料公社公開版」轉貼文章表示，原PO的父親來到南投一間小吃店，因為不識字，請老闆協助填單點餐，未料竟招致嘲笑。文中寫道，雖然店家事後致歉，但「心理傷害已造成，道歉還有什麼用？」

原PO的父親年紀大約70歲，5日來到南投一間小吃店用餐，因為不識字，所以請店家協助填單子點餐。沒想到，老闆卻回應，「笑死人了，什麼年代了，還有不識字的喔。」

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原PO對於爸爸被嘲笑感到氣憤，發文「請大家評評理」。他說，雖然老闆之後道歉了，但「心理傷害已造成，道歉還有什麼用？」原PO的父親也表示，「你可以不做我的生意沒關係，但是不可以這樣羞辱我。」

▲原PO在個人臉書替父親打抱不平。（圖／翻攝當事人臉書）

原PO在個人臉書表示，父親7歲就離家到台南打零工，為生活打拚，「不偷不搶……活到這把年紀第一次被這樣羞辱」！她也提到，當天晚上聽到爸爸難過地打電話訴說，實在非常不捨，「不怕被天打雷了嗎？」

▲網友到南投小吃店的Google評論洗版。（圖／翻攝Google）

此篇貼文被網友轉貼到「爆料公社公開版」，引發熱議。許多人氣憤批評店家「沒有同理心」，也有人到Google評論一星洗版；不過有網友認為目前只聽到單方面說詞，不應太早下定論。

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