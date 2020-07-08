印尼進口美國8架MV-22魚鷹機　成為第4個使用國！

▲MV-22魚鷹傾轉旋翼機。（圖／取自免費圖庫維基百科）



實習記者劉雪兒／綜合報導

印尼向美國進口8架MV-22魚鷹傾轉旋翼機，透過這樣的機會，表達對美方外交政策的支持，而美方於6日同意這項要價20億美元（約新台幣586億）的合約，以增加印太盟友抗中的實力。值得一提的是，印尼是繼美國、以色列、日本之後，第4位使用魚鷹機的國家。

根據Defence Blog報導，美國國防安全合作局表示，「這次軍售對於印尼而言，是改善重要區域的安全性的關鍵，而協助合作夥伴的發展和維持強大自衛能力，符合美國的外交政策目標，對國家利益來說是至關重要」。

據報導，MV-22魚鷹傾轉旋翼機單價為7500萬美元，印尼還有進口發動機、雷達預警接收器、導彈預警系統、敵我識別系統等相關設備，而魚鷹機是貝爾聯手波音公司共同研製的，憑藉獨特性的垂直機動型、固定翼螺旋槳機速度、航程以及燃油效率，已成為軍事上需求最大的戰機之一。

值得一提的是，法國也向美國3架E-2D「先進鷹眼」預警機、4個備用T-56-427A引擎、3套AN / APY-9雷達組件，導航通信、相關人員培訓設備以及後勤維修零件等，而這項交易同樣也高達20億美元（約新台幣586億）。