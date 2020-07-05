美國疫情再升溫　川普照樣狂歡國慶：99％病例「完全無害」！

▲美國總統川普4日與妻子梅蘭妮雅在白宮舉行國慶日慶祝活動。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國新冠肺炎（Covid-19）疫情再起，許多州通報確診人數上升，最近甚至時常出現單日新增5萬多例的情況。與此同時，總統川普7月4日在白宮舉辦國慶慶祝活動，他在演講中提到，美國至今已經實施將近4000萬次檢測，因此發現「99％病例都是完全無害的」，再度抨擊北京未能控制疫情，且必須為此負責。

▲川普4日在白宮舉辦「向美國致敬」國慶活動，支持者聚集在現場。（圖／路透）



綜合《紐約時報》、《衛報》報導，川普4日在白宮南草坪舉辦「向美國致敬」（Salute to America）國慶活動，雖然比起過去低調許多，現場節目仍少不了軍機飛行特技、跳傘表演及愛國歌曲。川普牽著妻子梅蘭妮雅，向大家揮手致意，背景爆出「再4年！」的呼喊與熱烈掌聲，但是大多數沒有保持社交距離或戴口罩。

川普在國慶演說時表示，「我們現在已經檢測將近4000萬人，透過這個做法，我們發現案例中99％都是完全無害的」。他說，其他國家檢測的數量或品質都沒有達到美國的程度，因此也無法指出上述結果。目前仍不清楚川普是如何得出99％這個數字。

▲川普表示，美國的經濟表現優異，但卻遭遇「來自中國的可怕瘟疫」打擊。（圖／路透）



川普也再度提到，「中國的秘密、欺騙與掩蓋，讓它（新冠病毒）傳播到世界各地」，且必須對此負責。他說，美國的經濟被「來自中國的可怕瘟疫打擊」，但「我們已經取得很大的進步。我們的策略進展順利……我們已經學會如何撲滅火」。

根據約翰．霍普金斯大學（Johns Hopkins University）數據，截至台灣時間5日上午11時45分左右，美國累計超過283萬確診、將近13萬人染疫死亡，每日新增病例時常超過5萬，比起4月更高，許多州通報的確診數字打破紀錄，光是德州單日新增238名患者住院，使得州內住院人數來到7,890。美國感染疾病權威佛奇（Dr Anthony Fauci）本周警告，「很顯然，我們沒有走往正確的方向」。

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