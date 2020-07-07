闖砂石場撿鋼筋！他被挖土機鏟中「頭頸分離」慘死…員工見無頭男屍血狂噴嚇傻

▲新北男不顧勸阻闖砂石場撿鋼筋，被挖土機鏟中「頭頸分離」慘死。（示意圖／123rf，與本案無關）

記者戴若涵／新北報導

新北市一處土石方臨時堆置場2018年發生一起事件！一名林姓男子不顧工作人員的反對，闖入土石堆置處撿拾廢鋼筋、資源回收品，結果因視線死角，遭正在操作挖土機的工作人員鏟中，當場頭頸分離噴血身亡。法院審理後，依過失致死罪將環保公司負責人判刑4月，得易科罰金。

判決指出，環保工程公司負責人李姓男子租下新北市一塊土地，用來停放砂石車、挖土機，其中一個角落闢為土石方臨時堆置場，用來堆放業務所需要用到的砂石，另外在聘請人員操作挖土機將砂石攪拌、篩選、分類後鏟至砂石車車斗內，再由砂石車送到工地使用。

2018年2月9日中午12時15分許，周姓員工操作挖土機將砂石鏟裝到砂石車車斗上，孰料，此時林男在遭人制止、驅趕的情況下，仍偷偷前往現場撿拾廢鋼筋、資源回收，周男因操作挖土機的視線死角沒看見林男，當場鏟中林男的右肩頸處，當場將林男提起，導致林男軀幹與頭顱當場斷裂，軀幹掉進砂石車斗內，頭顱則留在挖土機鏟斗內。另名員工見有鮮血噴出，這才發現周男鏟到人了。

法院指出，李男身為實際管理人，卻沒有針對大型機具運作的場所，加設圍籬、護欄、警示及安全隔離措施來避免視線死角造成的危害，或確保機具操作半徑內之人員淨空，釀成憾事，依過失致死罪判他有期徒刑4月，得易科罰金12萬元，至於操作挖土機的周男則是無罪。

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