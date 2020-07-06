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男友開車載4歲兒「直直墜海」！慘成2具冰冷遺體…女友1年後提告：他還欠我錢

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▲（圖／記者陳凱力攝）

▲阿宏載4歲兒子出門，雙雙墜海身亡。（資料圖／記者陳凱力攝）

記者戴若涵／新竹報導

新竹一名男子阿宏（化名）2018年8月間載著與女友小晴（化名）所生的4歲兒子出門，結果遭民眾目擊直直衝入海裡，被警消救起送醫父子仍雙雙喪命。事件發生一年後，小晴提出清償債務的訴訟，表示男友生前向她借了超過百萬元，又開著她買的車子墜海，雖然男友人已過世，但希望遺產管理人能給付款項，法院審理後，判應給付她169萬餘元。

小晴主張，她跟阿宏交往期間育有1子，但阿宏2018年8月17日當天開著載著4歲兒子外出，同時落海身亡。小晴想到男友曾以需要資金周轉買房子為由，從2015年10月起陸續向她借錢，到了2016年2月初還剩100萬元沒還，乾脆簽下本票交給她，2018年1月阿宏又因欠高利貸，再度向她借款12萬5千元。

▲（圖／記者陳凱力攝）

▲阿宏父子倆被救出時已無生命跡象，車頭也嚴重毀損。（圖／記者陳凱力攝）

另外，小晴2018年3月花費70萬9千元買下一台車，貸款55萬，每期車貸約1萬6千元，男友時常向她借車拖延不還，2018年8月間男友乾脆偷偷留下一把車鑰匙，15日晚間未經她同意就將車輛開走，17日她才得知男友帶著兒子墜海雙亡。雖然車子泡水已經不堪使用，但車貸還是得繳，2019年只好提出訴訟請求遺產管理人在管理的遺產範圍內給付包括借貸的112萬5千元、車輛損失70萬9千元，共183萬4千元。

對此，由於阿宏父母都過世了，阿宏的2位兄長也拋棄繼承，家事法庭在農會的聲請下，選任一名律師作為遺產管理人。該名律師指出，小晴要提出借款的證明才能返還借款，新車出廠後出售他人也會折價2成。

新竹地方法院勘驗借據等相關事證後，考量車輛到事發時已經用了5個月，折舊後價值約為56萬7200元，判應給付小晴169萬2200元。

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