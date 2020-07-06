21歲嫩妻下海當酒店妹！新婚沒半年搞消失…老公急瘋「衝旅館找人」瞬間綠炸

▲21歲嫩妻下海做酒店，還在臉書上PO裸身親吻照，人夫崩潰提告。（示意圖／記者張一中攝，與本案當事者無關）

記者戴若涵／新北報導

新北一名人夫與妻子小晴（化名）結婚不到半年，對方竟離家出走，還在臉書上PO出與其他男人的「裸身親吻照」，氣得他直衝旅館找人，事後更提告向老婆、小王求償120萬元，逼得小王當庭2度「對不起」。法院審理後，判人妻與小王應連帶賠償人夫12萬元，可上訴。

37歲的人夫主張，年僅21歲的小晴結婚不到半年就離家出走，儘管他苦苦哀求，妻子仍不願意回家，還陸續跟多名男子親密交往，並在臉書PO出與其中一名男子阿傑（化名）在旅館內裸身互相親吻的照片，還有2人在停車場內互相親吻、擁抱、交換戒指的照片，讓他氣炸決定求償120萬元精神撫慰金。

擔任飯店經理的阿傑則表示，起先認識小晴時，雙方是酒店小姐跟客人的關係，承認有拍下親密照，是接到人夫的電話後才知道小晴已婚，「我自己也是有結婚的人，於2016年離婚，我知道界線在哪裡，從知道小晴有老公後，就請小晴好好跟人夫相處」，想向人夫道歉。

新北地方法院審理後認為，事發時阿傑已經36歲，又擔任飯店內的主管職，對方丈夫衝到旅館找人時，他應該也在場或在附近目擊，怎麼可能不去詢問小晴與人夫間的關係，或是探詢小晴的婚姻狀況，當庭又表示沒有意見，二度起身向人夫說「對不起」，因此不採信他的說詞，判他與小晴應連帶賠償人夫12萬元，全案仍可上訴。

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