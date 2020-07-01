蘇花公路「砂塵爆」土方飛散　網譙：砂石車若翻過來…死整排

記者游芳男／宜蘭報導

6月30日13時許，蘇花公路121公里處南往北的一輛砂石車，飛快轉彎時，車尾的土方爆砂塵爆！對向駕駛遇飛大片散砂塵迎面而來，是嚇壞了，並po說：「xx娘，差點死在蘇花公路上，若翻過來、X的直接死整排，好恐怖」。網友說：「我光看影片就有點發抖了！當事者應該是褲子濕了一大片了吧！」

▲▼一砂石車在台九線121k，飛快轉彎時砂塵自車尾散飛如砂塵爆，嚇壞了對向駕駛們並開罵。（圖／擷取自《吳姓網友臉書》，下同）

網友po舊蘇花公路砂塵爆土方飛散畫面說：「你們差點要來我告別式，幹X娘差點死在蘇花公路上==好恐怖，如果翻過來，媽的直接死整排，台灣的職業駕駛真的哀，自私自利，還用著為，台灣經濟發展的名義，繼續殺人，噁心，幹╳娘垃圾」

也有網友說，「傳說中的放麵粉？趕著去投胎還要揪別人一起去，小聲的說 ～ 罵的好」、「我光看影片就有點發抖了！當事者應該是褲子濕了一大片了吧！」、「性能好也不是這種開法吧⋯⋯智障嗎？丟職業駕駛的臉」。

警表示，6月30日13時許，南澳分駐所接獲民眾報案，於台九線舊蘇花公路121公里處，有大量砂石掉落路面影響交通，經派遣警員前往處理，現場發現北往南方向有掉落之砂石影響交通。後由公路總局派遣工務人員及車輛清掃路面，員警於現場實施交通管制，至13時40分將路面清掃完畢後恢復交通正常。

警調查，報案人行車紀錄器無法清楚看見違規車輛車號。另經社群網站所提供之影片，見有1輛砂石車由南往北行經121公里處路段時，疑因過彎車速過快，造成所載砂石飛散。

另依據道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款規定：汽車裝載（所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭）時，處汽車駕駛人新臺幣3千元以上1萬8千元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。並依該條第2、3項規定，除處汽車所有人罰鍰及記該汽車違規紀錄1次外，汽車駕駛人仍應依第63條第1項第2款規定記違規點數2點。如因而致人受傷者，吊扣其駕駛執照1年；致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照。

再者有鑒於6月23日上午6時50分，於台9丁線舊蘇花公路44.2k觀音路段南下方向發生砂石車違規逆向行駛撞上1台機車不幸事故，公路總局第四區養護工程處表示，爲增進舊蘇花公路行車安全，除針對道路管理持續努力外，並持續積極改善整體新舊蘇花公路的行車環境，不定期檢視沿線相關交通工程設施之妥善性，同時針對大貨車違規駕駛行為，如:跨越雙黃線、超速及砂石掉落路面等違規態樣，協調宜蘭及花蓮縣警察局加強公路巡邏攔檢勤務並提高見警率。

警方表示，將於舊蘇花公路台9丁線沿線各再增加1-2班加強攔檢勤務，以維護用路人生命財產安全，另可多利用公路總局「幸福公路」App，用路人可透過行動裝置接收最新省道即時路況及語音播報。

而蘇澳分局於2020年1-6月份，共取締大型車輛違規186件，請大型車輛行駛蘇花公路路廊時請依速限行駛，作好速度管理，勿酒後駕車，保持適當車距，切勿超速及跨越雙黃線行駛，以免造成交通事故。

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