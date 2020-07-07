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南檢與執行署台南分署法拍會　4台挖土機等合計289萬餘元

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▲台南地檢署與執行署台南分署舉辦聯合拍賣活動，總計拍賣4部挖土機及自小客車等共為市庫進帳289萬餘元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南地檢署與執行署台南分署舉辦聯合拍賣活動，總計拍賣4部挖土機及自小客車等共為市庫進帳289萬餘元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南地檢署與執行署台南分署舉辦聯合拍賣活動，於7日下午4時在台南分署中庭廣場登場，法拍會一開始即由林檢察事務官主持拍賣4台挖土機，4台挖土機共賣266元，另YARIS賣12萬元，總計為國庫進帳289萬餘元。

▲台南地檢署與執行署台南分署舉辦聯合拍賣活動，總計拍賣4部挖土機及自小客車等共為市庫進帳289萬餘元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

請繼續往下閱讀...

4台士機各以85萬元、75萬元、61萬元及45萬元順利拍出。台南分署則接力拍賣2007年份TOYOTA YARIS，未訂底價一起標，而且該輛本身欠繳的燃料費及罰鍰不多，相當適合小資族使用，在激烈競價後以12萬元拍出。

▲台南地檢署與執行署台南分署舉辦聯合拍賣活動，總計拍賣4部挖土機及自小客車等共為市庫進帳289萬餘元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南分署謝耀德分署長表示，台南分署在2016年1月14日起即開始舉辦鳳凰城黃昏市集，感謝台南鄉親長期支持台南分署的法拍會活動，台南分署在2年多前開始與台南地檢署聯合辦理法拍會活動，2019年與台南地檢署舉辦聯合拍賣時，成功拍出MASERATI、BENZ及BMW3台豪華名車。7日拍賣的物品除台南地檢署檢察官偵查中扣押的4台挖土機外，加上台南分署的拍賣物件共有50件，希望參與法拍會的鄉親都能心想事成。

行政執行署林慶宗署長表示，今天拍賣的4台挖土機是台南地檢署所查扣，在偵查中拍賣，以避免扣押物價值降低，另外台南分署所拍賣的物品是民眾因欠稅、欠費，執行官在執行時所查封，拍賣所得將歸國庫，希望鄉親能合法繳稅，行政執行署對於惡意欠稅人，會依法執行，展現公權力，實現租稅公平。

台南地檢署葉淑文檢察長表示，台南地檢署拍賣4台挖士機，是在偵辦廢棄物清理法案件時所查扣的犯罪工具，為避免扣押物長期存放，造成價值減損，希望鄉親能守法，以免財產淪為拍賣的物件。

台灣高等檢察署台南檢察分署張清雲檢察長表示，今天拍賣的挖土機是破壞我們的環境及生活安全的犯罪工具、執行分署的拍賣物品是拍賣欠稅人所有的物品，這樣才符合公平納稅，所以今天來應買的鄉親，替我們社會創造安全的環境。
拍賣會正式開始後，先由台南地檢署公開拍賣4台挖土機後，接著由台南分署接力拍賣，經由拍賣官卯足全力，吸引民眾出價競價後，拍出價格分別為TOYOTA YARIS 12萬元、山葉機車1萬1000元等合計拍出23萬6850元，台南地檢署合計拍出266萬元，兩單位合計共拍出金額289萬6850元。

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