雲林78線快速道路工程車追撞！砂石車翻覆　1重傷 2輕傷

新北市中和區成功路、景平路口8日清晨5時許發生一起車禍事故，還波及一旁人行道上的Ubike站，現場一片狼藉。初步了解，當時24歲的高姓男子駕駛賓士轎車自秀朗橋往景平路方姓行駛，不料在路口處卻與疑似紅燈左轉、騎著黃牌重機的67歲鄭姓男騎士發生擦撞，賓士車身失控衝上人行道，波及一旁的Ubike站，造成約10部腳踏車受損，而高、鄭2人也受傷送往醫院救治，所幸均無生命危險。初步調查雙方均無酒駕，確切事故原因仍待釐清。