雲林78線快速道路工程車追撞！砂石車翻覆　1重傷 2輕傷

記者蔡佩旻／雲林報導
雲林縣東西向78線快速道路8日發生一起重大車禍，西向東元長段一輛工程卡車疑似追撞砂石車，造成砂石車側向翻覆路肩駕駛身受輕傷，肇事卡車車上3人，撞擊力道猛烈造成車頂掀開變形，駕駛受到輕傷未送醫，副駕駛則一度受困車內，另名乘客受到輕傷，經消防人員搶救後送往醫院救治。
▲雲林縣東西向78線快速道路車禍，撞擊力道猛烈造成車頂掀開變形，車內2名乘客經消防人員搶救後送往醫院救治。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
▲雲林縣東西向78線快速道路車禍，撞擊力道猛烈造成車頂掀開變形，車內2名乘客經消防人員搶救後送往醫院救治。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
8日上午6點36分雲林縣消防局獲報，東西向78線快速道路東往西16.8公里處發生車禍，一輛藍色工程卡車疑似追撞前方砂石車空車，撞擊力道猛烈，砂石車遭撞擊翻覆路肩處，砂石車駕駛所幸僅受輕傷，而卡車上乘坐3人，駕駛未送醫，其中一名20歲陳姓男子一度受困車內，經消防人員搶救後，2人均送往臺大雲林分院救治，陳男經醫生救治後轉入加護病房觀察，砂石車駕駛輕傷送往北港媽祖醫院救治。
雲林縣虎尾分局表示，車禍肇事原因仍待調查釐清中。
▲雲林縣東西向78線快速道路車禍，撞擊力道猛烈造成車頂掀開變形，車內2名乘客經消防人員搶救後送往醫院救治。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
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