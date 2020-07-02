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社會 社會焦點 保障人權

夭壽！害宜蘭騎士慘摔多處傷　無良砂石車滲漏廢土油漬凶手找到了

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記者游芳男／宜蘭報導

2日上午6時13分許，宜蘭謝姓男子騎車北往南，行經台9線五結鄉五濱路與五結路口時，因地面廢土油漬人車摔倒，造成謝男身體多處擦傷，幸經送醫無生命危險，羅東分局調閱五結鄉五濱路沿線監視器影像，發現陳姓駕駛的砂車涉及滲漏廢土油漬，依道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款進行裁罰，滲漏廢土油漬部分則另請宜蘭環保局依權責處理。

▲▼謝姓男騎士經過砂石車滲漏廢土油漬地面，摔得人仰馬翻（紅圈處）全身多處傷。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲謝姓男騎士經過砂石車滲漏廢土油漬地面，摔得人仰馬翻（紅圈處）全身多處傷。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼謝姓男騎士經過砂石車滲漏廢土油漬地面，摔得人仰馬翻（紅圈處）全身多處傷。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜蘭謝姓男子騎車北往南，2日上午6時13分許，在五結鄉五濱路與五結路口時，因地面廢土油漬人車摔倒受傷，幸無生命危險，警方經查通知涉及滲漏廢土油漬砂石車陳姓駕駛人到案說明。經瞭解砂石車是自台中市龍井區，沿台9線濱海公路載運污土至蘇澳幸福水泥場，沿路滲漏廢土油漬。

砂石車滲漏廢土油漬造成交通事故，警力除通知交通部公路總局第四區工程處派遣人員到場清潔路面，並以巡邏車及爆閃燈警（示）戒後方行經車輛，避免二次事故發生。

羅東分局指出，2020年1月迄今，五結鄉五濱路沿線共計取締違規砂石車87件，其中滲漏取締21件，呼籲民眾裝載貨物時，在行前務必檢視是否綑綁牢固或覆蓋整齊，避免因路途中散落或滲漏，造成危險，警方也會加強取締，以維護用路人行車安全。

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