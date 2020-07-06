竑榮產業園區開發許可審議第1次小組會議　自救會成員出席反對

▲竑榮實業股份有限公司申請竑榮產業園區開發許可，市府召開審議第1次小組會議，自救會在場外懸掛抗議布條，惟業者未到場，警方動員警力維護因應。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

竑榮實業股份有限公司於台南市安定區港口段192-3地號等21筆土地申請依產業創新條例設置產業園區，從事預拌混凝土、水泥製品等製造使用，面積為6.2613公頃，自救會成員出席反對，並在場外懸掛抗議布條，惟業者未到場，警方動員警力維護因應。

市府指出，本案廠址離中榮里社區大約180公尺，當地居民擔憂產業園區設置後造成空污、水污染及交通等環境問題，其設置條件之區位合理適當性，備受居民質疑。 本案由台南市經發局於2019年7月11日原則同意可行性規劃報告，並於2020年3月9日提送開發計畫書，都發局依法辦理開發許可審議，6日下午2時30分在安定區公所3樓會議室召開第1次專案小組會議，會上審議時，近百位在地里民及里長皆出席表達反對於該處設置本案產業園區，認為對附近聚落帶來空氣汙染、揚塵、水汙染及交通影響等問題。

立委郭國文及台南市議長郭信良、市議員林志展、李偉智、李文俊、陳碧玉、林志聰及謝龍介等亦親自或派代表到場聲援，請市府應傾聽民意。 台南市都發局長莊德樑表示，審查委員已充分知悉地方里民意見，對於民眾的疑慮市府都將嚴格把關，確認各項環保議題無虞，本次審查會議要求申請人補充資料，消除民眾疑慮再議。

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