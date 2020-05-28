「輕適能」募資2年突倒閉　負責人與營運長涉詐欺！各10萬交保

▲輕適能健身中心被控募資後無預警倒閉，負責人賴志欽、營運長吳佳倫涉嫌詐欺、背信等罪 。（圖為資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

主攻小資女市場的「輕適能」健身房，2017年開始對外募資擴店，最盛行時在全台15家分店，卻在2019年初無預警倒閉，血本無歸的投資人和會員2月間提出告發，輕適能負責人兼執行長賴志欽、營運長吳佳倫涉嫌詐欺、背信，台北地檢署27日約談相關人員到案後，依違反《公司法》等罪嫌，諭令賴、吳等3人各10萬元交保。

輕適能健身自救會律師陳育瑄表示，輕適能(Light Fitness)創立至今7年，分店遍及雙北、新竹、台中、台南，負責人賴志欽常上媒體分享創業經驗，他和吳佳倫先後獲得「年度百大經理人」頭銜，因此當輕適能在2017年開始對外募資時，許多會員、教練都相信公司發展前景可期，多以分店為對象投資擴店。

但是在2019年底，健身中心開始出現薪資發放異常、積欠業績獎金等情形，有投資人要求看財報，發現各分店彼此借貸情形嚴重，卻又無法說明到底用去哪裡了，等到2020年初，公司突然告知營運不善無力償還，股東、會員們覺得受騙，2月間提告，檢察官5月27發動搜索約談後，諭令負責人兼執行長賴志欽、營運長吳佳倫等3人各交保10萬元，其中賴、吳限制出境出海。

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