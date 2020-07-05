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謎片看太多！印度警在報案母女面前「手摸下體壞壞」　她機警偷拍PO網

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▲▼謎片看太多！印度警在報案母女面前「手摸下體壞壞」　她機警偷拍PO網。（圖／翻攝自推特「@TheGreaterIndia」）

▲巡官亞達夫（Bhishmpal Singh Yadav）已被捕起訴。（圖／翻攝自推特「@TheGreaterIndia」）

記者張靖榕／綜合外電報導

印度北方邦德奧里亞（Deoria，Uttar Pradesh）一名變態警察，在一對母女來警局報案討論時，一邊伸手在胯下間磨蹭。報案的女兒當場錄下影片並上傳到社群網路，輿論抨擊立刻爆炸，該名警察也被撤職、逮捕並起訴。

《鏡報》（Mirror）引述當地媒體報導，巴特尼巴扎爾（Bhatni）警察局的巡官亞達夫（Bhishmpal Singh Yadav），上月22日受理一項土地糾紛案，卻在臉上一本正經和母女交談的同時，伸出左手在褲襠間做出令人作嘔的動作。

母女當時並未質問亞達夫的行為，女兒秘密錄下亞達夫自慰的影片，在出警局回到家後播放給家人看，隨後上傳到網路上，在印度網友間掀起一陣針對亞達夫的猛烈批評，許多人要求當局立刻採取行動，懲治惡警。

亞達夫很快被逮捕並遭到解職，檢察官以公職人員公然違法，企圖羞辱女性為由，將他以偷窺狂罪名起訴。當局表示，「對任何侵犯女性尊嚴的人絕對零容忍，沒人能凌駕法律之上。」

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