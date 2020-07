女子遭性侵後睡著…恐龍法官：不符合正常反應！　資深律師：是厭女症

▲印度幾乎每年都會舉辦大型「反性侵」示威遊行。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/編譯

印度一名法官日前在裁定一名性侵犯獲准保釋時,竟在敘述保釋原因時,將矛頭指向被害女子,表示被害人在遭到性侵後的反應,不符合印度女性的行為,「沒有人會在被性侵後還累到睡著,我們的女性在被性侵後不該是這種反應的。」此言一出引起輿論撻伐,更有律師要求最高法院出面解決。

根據BBC報導,印度卡納塔克邦高等法院(Karnataka High Court)法官迪希特(Krishna S Dixit)上週在裁定一名性侵犯獲准保釋時,竟在敘述保釋原因時,將矛頭指向被害女子,不斷詢問她,「為何要在半夜11點回辦公室?」、「為什麼不拒絕和被告一起喝酒?」、「為什麼允許被告陪伴到隔天早上?」

迪希特說,「她(受害女子)給出的解釋是,在被告作案後,她累得睡著了,這和印度女性的行為不相稱。」迪希特接著表示,「我們的女性在被性侵時,不該是這種反應的。」

A shocking code of conduct for women after rape — by a justice system led by men ! Brilliant illustration by @penpencildraw !!@namitabhandare @barandbench @LiveLawIndia https://t.co/htkcqAJ9LD