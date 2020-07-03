　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

母外出父熟睡　3歲童偷開大門回不去上演驚魂記還哭到流鼻血

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼3歲男童趁父親熟睡偷跑出門回不去，機智員警順利找到外出生母將他帶回。（圖／民眾提供）

▲3歲男童趁父親熟睡偷跑出門回不去又講不清楚家在哪，讓員警傷腦筋。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

剛搬新家的3歲男童趁著母親外出辦事，父親在房間睡覺，竟偷開大門外出，想回去時發現門已鎖上，當場號啕大哭哭到流鼻血。由於附近鄰居不認識男童，員警花好大工夫才找到生母，最後用視訊電話交代男童，先讓警察哥哥帶回派出所，也結束男童驚魂記。

清水警分局明秀派出所日前某日下午獲報，，沙鹿區正義路上有一名3歲男童在路邊哭泣，警員劉佳竺、楊廷偉得知後立刻到場了解。2警見男童在一戶民宅前緊張狂哭，趕緊上前安撫，但他卻仍一直哭泣，哭到都流鼻血。

最後，男童終於稍微冷靜下來，但卻講不清楚住哪。員警挨家挨戶按門鈴，詢問附近住家是否認識這名男童，卻都沒人認識。警方最後在男童站立的住家大門仔細觀察，發現放有一個包裹，上頭寫著陳姓女子的姓名與電話。員警姑且一試打電話過去，竟然就是男童母親。

▲▼3歲男童趁父親熟睡偷跑出門回不去，機智員警順利找到外出生母將他帶回。（圖／民眾提供）

▲▼男童怎麼都不願意跟警察去派出所等媽媽，機智警察用手機視訊他母親，他才乖乖上車。（圖／民眾提供）

▲▼3歲男童趁父親熟睡偷跑出門回不去，機智員警順利找到外出生母將他帶回。（圖／民眾提供）

原來，男童一家人剛搬新家到這邊，當天由父親負責照顧，母親人在市區。剛學會開門的男童趁著父親在2樓房間睡覺時，偷偷開門跑出去，想回去卻發現門已經關了，緊張到狂哭。

由於按門鈴和大喊，都叫不醒男童父親，員警告知男童先一起到派出所休息，但他怎麼都不願意離開，最後靈機一動，用手機打視訊電話給男童母親，由母親交代他跟著警察哥哥去，等等就回來帶他，男童才乖乖配合，一面看著視訊一面上車到派出所，最後由生母接回。

明秀派出所所長林駿騏表示，家中的寶貝小孩千萬要顧好，切勿一時疏忽而造成終生遺憾。

最最最經典

【更多新聞】

狠男強擄前女友囚家中暴打！渾身瘀青險毀容　斷腿爬地求救「全家當她是空氣」

暴打前女友「全身瘀青」又骨折　警：傷害罪送辦狠男

1歲兒獨睡車上安全座椅沒固定好...慘遭安全帶勒頸亡！粗心父緩起訴

ET快訊
99元洗髮！她坐下「下秒不洗了」：爛死　離職妹曝暗黑秘密
快訊／中壢銀樓遭搶！男抓起金項鍊拔腿就跑..警追緝中
快訊／下班課注意！9縣市發布大雨特報　台中南投大雷雨警戒
珉娥控「被霸凌10年」退AOA！父喪被關衣櫃、餵安眠藥　智珉
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

人妻訣別書「記得我的好」　痴情夫苦尋15天...驚見她陳屍基隆河面

神棍稱9尊神明附體！騙飲料妹陰陽調和…見警上門猛念「隱身咒」：你看不到我

快訊／中壢鬧區銀樓遭搶！他抓起「2兩半金項鍊」拔腿就跑　警追緝中

約租屋處烈酒續攤…友趁機撲倒狂吻！連身衣妹嚇哭「不要」　一通電話救了她

陸戰隊操舟翻覆3重傷！嚴德發心痛「國軍最優秀戰士」：已投入最好醫療資源

母外出父熟睡　3歲童偷開大門回不去上演驚魂記還哭到流鼻血

強拖進公園廁所...軍人2度壓頭硬來！她「肚子殘留液體」崩潰哭：痛痛的

男神吳奇隆現身電影首映　追星粉絲突然大罵「訟棍」撞成一團

生計辛苦懇求別降薪...foodpanda營運總監喊告恐嚇　15外送員下場出爐

採證過程曝…台版CSI真實上演！鑑識官重現血淋淋「雙屍命案現場」

暴雨後「整座山滑下來」工人急逃　緬甸玉石場113人沒了...遍布屍袋

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

穿越神片一覽台灣全民奮鬥日常　讓世界刮目的台灣經驗！

FUJACOOK專訪上字

《命中注定》邢昭林小手不安分　偷掐梁潔的腰...害羞暴走！

林志穎「英文」慘輸4歲雙胞胎兒ＸＤ　神模仿Kimi《爸爸去哪兒》哭哭表情

詭異水聲傳車廂！酒醉男高鐵尿尿 行李全遭殃...網怒：沒有水準可言

霞海城隍廟「10大參拜月老攻略」　買櫃檯紅線、不要呼朋結伴前往

李榮浩x周深邊換古裝邊唱《當》！　Angelababy驚呼：也太好聽了吧

人妻訣別書「記得我的好」　痴情夫苦尋15天...驚見她陳屍基隆河面

神棍稱9尊神明附體！騙飲料妹陰陽調和…見警上門猛念「隱身咒」：你看不到我

快訊／中壢鬧區銀樓遭搶！他抓起「2兩半金項鍊」拔腿就跑　警追緝中

約租屋處烈酒續攤…友趁機撲倒狂吻！連身衣妹嚇哭「不要」　一通電話救了她

陸戰隊操舟翻覆3重傷！嚴德發心痛「國軍最優秀戰士」：已投入最好醫療資源

母外出父熟睡　3歲童偷開大門回不去上演驚魂記還哭到流鼻血

強拖進公園廁所...軍人2度壓頭硬來！她「肚子殘留液體」崩潰哭：痛痛的

男神吳奇隆現身電影首映　追星粉絲突然大罵「訟棍」撞成一團

生計辛苦懇求別降薪...foodpanda營運總監喊告恐嚇　15外送員下場出爐

採證過程曝…台版CSI真實上演！鑑識官重現血淋淋「雙屍命案現場」

次世代的遊戲、次世代的價格！遊戲片將迎來18年來首次價格調漲

人妻訣別書「記得我的好」　痴情夫苦尋15天...驚見她陳屍基隆河面

不怕再成防疫破口？　柏林網球表演賽開放800名球迷入場

為加熱式菸品準備　財政部預告修菸酒稅法防成低價菸

「自殺50，他殺60」！日人看到「台灣價目表」驚呆：每次都讓我皮皮剉

20歲艾文轉大人了！　「同框短髮白皙妹」：一切靠感覺

中職二軍／潘威倫傷癒復出投3局失2分　味全7比2剋統一

曖昧藏在細節裡！這6種跡象代表他其實對你有意思

總獎金150萬！新北「新星獎」」徵件數破紀錄　助學生前進金馬金鐘

20年歌迷病重住不了院！　蕭亞軒低調2舉動救他…病人友感動曝：確實很值得愛

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

社會熱門新聞

外流福利人夫喊+1　iPhone變肉票

盜男神照約砲！他騙戴眼罩運動…20歲妹啪到一半見不同人崩潰

高雄「淫窟大樓」直擊　老司機臥底揭真相

東區ZARA前車震　下場曝光

女醫戀上教練生2娃　夫慢20天輸了

快訊／陸戰隊漢光預演意外！2人命危

即／失蹤陸戰隊員找到了！

即／美堤河濱公園驚見浮屍　警急打撈調查

神秘人73折出清30萬美鈔　台商650萬全買竟虧大了

單挑轎車駕駛　遊覽車司機說話了

阿嬤每天找鮮肉人夫到家裡「幫忙」…正宮察覺真相心碎

15外送員懇求別降薪　「熊貓」總監提告恐嚇

高雄極樂淫窟曝！　老司機選妃到腳軟

夾娃娃高手「清空」機台！竟遭12煞「球棒爆頭」丟包慘死

更多熱門

相關新聞

基隆警局新任分局長聯合布達

基隆警局新任分局長聯合布達

基隆市政府警察局3日舉行新任分局長聯合布達典禮，市長林右昌肯定卸任同仁卓越貢獻，期勉新任官發揮所長襄助局長，各項工作務求讓民眾有感，好還要更好，這是他對所有警務同仁殷切的期許。

暴打前女友瘀青骨折警傷害罪送辦

暴打前女友瘀青骨折警傷害罪送辦

80歲婦半夜如廁滑倒　暖警急協助

80歲婦半夜如廁滑倒　暖警急協助

深夜駕車輪胎突爆胎備胎沒氣　枋警巡邏及時救援

深夜駕車輪胎突爆胎備胎沒氣　枋警巡邏及時救援

狠男暴揍前女友全身瘀青斷腿骨

狠男暴揍前女友全身瘀青斷腿骨

關鍵字：

兒童開門警察清水分局

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

外流福利人夫喊+1　iPhone變肉票

8年睡遍3000人！20歲高顏值正妹「組4大金剛」激戰男伴

雙胞胎「慘遭忌妒拉布拉多咬爛」爆肚雙亡

盜男神照約砲！他騙戴眼罩運動…20歲妹啪到一半見不同人崩潰

萬壽路超毛遇鬼　釣出許多「受害者」

台灣工人「生吃活蝙蝠」錄影讚：甘甜美麗

高雄「淫窟大樓」直擊　老司機臥底揭真相

海陸小艇翻覆1人失蹤、2人搶救中

他嗑藥太嗨全家殺光！6歲女兒哭求仍慘死刀下

孩沒見狗爆哭　媽解釋去美容遭疑

東區ZARA前車震　下場曝光

快訊／蘇打綠「月底開唱」！　全新團名曝光

女醫戀上教練生2娃　夫慢20天輸了

首例！新冠肺炎患者勃起4hrs　抽出滿滿血栓

男子偷合照　首席AV女優一拳打臉

更多

最夯影音

更多
暴雨後「整座山滑下來」工人急逃　緬甸玉石場113人沒了...遍布屍袋

暴雨後「整座山滑下來」工人急逃　緬甸玉石場113人沒了...遍布屍袋
【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

穿越神片一覽台灣全民奮鬥日常　讓世界刮目的台灣經驗！

穿越神片一覽台灣全民奮鬥日常　讓世界刮目的台灣經驗！

FUJACOOK專訪上字

FUJACOOK專訪上字

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面