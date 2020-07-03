母外出父熟睡　3歲童偷開大門回不去上演驚魂記還哭到流鼻血

▲3歲男童趁父親熟睡偷跑出門回不去又講不清楚家在哪，讓員警傷腦筋。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

剛搬新家的3歲男童趁著母親外出辦事，父親在房間睡覺，竟偷開大門外出，想回去時發現門已鎖上，當場號啕大哭哭到流鼻血。由於附近鄰居不認識男童，員警花好大工夫才找到生母，最後用視訊電話交代男童，先讓警察哥哥帶回派出所，也結束男童驚魂記。

清水警分局明秀派出所日前某日下午獲報，，沙鹿區正義路上有一名3歲男童在路邊哭泣，警員劉佳竺、楊廷偉得知後立刻到場了解。2警見男童在一戶民宅前緊張狂哭，趕緊上前安撫，但他卻仍一直哭泣，哭到都流鼻血。

最後，男童終於稍微冷靜下來，但卻講不清楚住哪。員警挨家挨戶按門鈴，詢問附近住家是否認識這名男童，卻都沒人認識。警方最後在男童站立的住家大門仔細觀察，發現放有一個包裹，上頭寫著陳姓女子的姓名與電話。員警姑且一試打電話過去，竟然就是男童母親。

▲▼男童怎麼都不願意跟警察去派出所等媽媽，機智警察用手機視訊他母親，他才乖乖上車。（圖／民眾提供）

原來，男童一家人剛搬新家到這邊，當天由父親負責照顧，母親人在市區。剛學會開門的男童趁著父親在2樓房間睡覺時，偷偷開門跑出去，想回去卻發現門已經關了，緊張到狂哭。

由於按門鈴和大喊，都叫不醒男童父親，員警告知男童先一起到派出所休息，但他怎麼都不願意離開，最後靈機一動，用手機打視訊電話給男童母親，由母親交代他跟著警察哥哥去，等等就回來帶他，男童才乖乖配合，一面看著視訊一面上車到派出所，最後由生母接回。

明秀派出所所長林駿騏表示，家中的寶貝小孩千萬要顧好，切勿一時疏忽而造成終生遺憾。

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