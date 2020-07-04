【黃寶慧】慧眼看天下／香港「二次回歸」　川普怒失利益基地！？　中印邊境巨形地圖　龍象恐爆海戰！？

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就在香港主權移交23周年前夕，中國大陸正式通過了港版國安法，這個法案引發了國際上強烈關注，但卻有兩種截然不同的聲音和意見。其中包括法國、英國、日本、歐盟等15個成員國在內的，27個國家發表聯合聲明，表示港版國安法威脅到香港人民的各種自由，呼籲大陸必須重新考慮；但以古巴為代表的53個國家卻認為，不干涉主權國家內部事務是《聯合國憲章》中國際關係的基本準則，支持國安法通過。

而美國則直接對大陸採取制裁，先是宣布暫停對香港的優惠待遇法規，同時管制國防設備與相關技術出口香港。香港可說是美國的海外利益基地，有1300多家美國公司在香港，幾乎包括所有主要的美國金融企業，美國的制裁是玩真的嗎？另外本周中印軍隊在拉達克東部，實際控制線兩側持續對峙，雙方仍在進行更大規模的軍事部署與集結，解放軍西藏軍區司令員汪海江，還在端午節期間，帶隊前往海拔4900米的昆木加哨所，用紅色油漆為界碑描紅，示威意味相當明顯。

雖然陸地戰還沒開打，卻有印度軍事學者開始討論，中印雙方的衝突恐怕會延伸到印度洋。陸地戰有可能開打嗎？而中印雙方真的會海戰嗎？倘若中國龍和印度象真的交火，哪邊會比較有優勢呢？《慧眼看天下》第104集，邀請到政大國關中心研究員嚴震生、軍情與航空網站施孝瑋主編，與主持人黃寶慧，深度分析國際最新發展與情勢。

▲中印衝突越演越烈,印度派兵前往拉達克地區。（圖／路透）

坦言認輸!? 川普:拜登快當上總統了

原本對連任信心滿滿的美國總統川普，從2020年以來因為疫情處理不當、對種族示威採取強硬手段，還有前屬下波頓出書大爆猛料，這一連串的事件讓川普的民調已經跌破四成，這也讓他在接受福斯電視台訪問時罕見地承認，自己可能會輸掉11月的大選；前幕僚也認為，川普或許將成為美國史上最失敗的總統，並且以史無前例的幅度慘敗，現在更傳出共和黨內有傳言，若是川普民調不見起色，可能提前退出11月總統大選。

▼美國總統川普選情告急，甚至傳出可能退選。（圖／達志影像／美聯社）

162全票通過! 港版國安法施行

中共人大常委會在6月30日上午閉幕前，以全票162票表決通過《港區維護國家安全法》，當晚《港區國安法》全文公布並火速趕在香港回歸23周年前夕的深夜11點生效。而包括歐盟成員國在內的27個國家發表了聯合聲明，反對中國大陸對香港實施《港版國安法》，但是同時也有53個國家聲明表示，不干涉主權國家內部事務是《聯合國憲章》重要原則和國際關係基本準則。國際反應兩極，不過美國眾議院在7月1號一致通過「香港自治法案」，將授權總統制裁對香港施行國安法的大陸官員；英國首相強生則將允許近300萬香港公民申請入籍英國，專家就分析，這部港版國安法將推升中國大陸與西方國家的緊張關係。

▼「港版國安法」生效，引發國際間熱議。（圖／達志影像／美聯社）

拉歐盟抗中? 龐培歐盼啟「美歐對話」

一向對中國大陸展現強硬姿態的美國國務卿龐培歐，6月25號在布魯塞爾論壇視訊演說時表示，美國將接受歐盟首席外交官波瑞爾的提議，近日就會啟動「美歐對話管道」來共同應對中國大陸的行動與野心；雖然龐培歐希望盡快訪問歐洲，不過歐盟7月1日開放邊界的首波名單，並沒有包括美國，似乎暗示美歐兩大強權的分歧，而就在龐培歐表示要盡快啟動美歐對話的前一天，美國貿易代表署在6月24號表示，正在籌畫向歐洲各國徵收關稅，美歐之間的貿易報復戰持續上演。而先前和川普鬧得不愉快的德國總理梅克爾在受訪時也說，若是美國不再願意負擔全球領袖的責任，歐洲將有必要對彼此關係做出調整；德國7月1日就接下歐盟的輪值主席，梅克爾這一番話，讓不少分析家認為，美歐關係出現了倒退的信號。

▼美國務卿龐培歐（Mike Pompeo）盼能與全球，共組抗中聯盟。（圖／路透）





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