台南沒警察了？網友PO被人糾眾持棒砸車洩恨影片　警：購屋糾紛究辦中

▲因房屋買賣糾紛雙方協調不成，引發糾眾砸車事件。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

有網友2日晚上在《爆料公社》po文「有夠囂張，台南沒警察了嗎？」，並上傳一段多人持棒砸毀進口名車的影片，引起網友關切熱議，台南市警局立即上網留言會依法究辦。據三分局指出，本案因房屋買賣民事糾紛所引發，雙方協調破裂進而糾眾砸車洩恨，目前正傳喚相關涉案人到案說明中。

民眾在網路《爆料公社》po出一段多人持球棒等砸車影片，影片中有多名穿帽T、頭戴安全帽、口罩，手持棒球棒的年輕男子，朝停放在路旁藍色福斯、白色BMW進口車輛猛打猛砸，車身及車窗玻璃等都被砸毀，隨後涉案人迅速逃離現場。PO文網友還標註「有夠囂張，台南沒警察了嗎？」

▲有網友在《爆料公社》上傳一段多人持棒砸毀進口名車的影片。（圖／翻攝自爆料公社）

此一影片引起網友熱議，紛紛留言：「不是台南沒警察，是台灣屁孩滿街跑」、「怎麼會沒警察，只是還沒到而已」、「台南有警察？」、「未免也太囂張了」、「現在是團隊時代」、「社會亂源…」。

台南市警局也立即上網回應，有關PO文影片中，民眾脫序公然砸車影片，警方已在調查中，違法行為市警局一定會依法究辦。

▲台南市警局也立即上網回應，有關PO文影片中，民眾脫序公然砸車影片，警方已在調查依法究辦。

台南市警三分局指出，本案經查係因為房屋買賣所引發的民事糾紛，雙方協調不成，進而引發糾眾砸車洩恨事件，本案已釐清相關涉案人身分，正逐一傳喚到案說明中，全案朝毀損罪嫌方向偵辦。

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