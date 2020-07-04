李眉蓁沒派代表參加辯論會研商　陳其邁：訝異！我準備十分充足

▲陳其邁一早到市場拜票，被問到辯論會準備進度，他信心十足。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄市長補選候選人陳其邁4日到左營哈囉市場拜票，現場受到不少攤商歡迎，被問到國民黨籍的對手李眉蓁沒有派代表參加辯論研商會，陳其邁說：「我有點訝異！政見或辯論是對選民負責的表現，我還是鼓勵李議員應該盡量參加政策會或辯論會，也可以藉這個機會向選民說明她的政見和她對於政治的願景，鼓勵她。」

▲陳其邁一早到市場拜票，被問到辯論會準備進度，他信心十足。（圖／記者黃子倩翻攝）

另外，被問到準備的進度，陳其邁有信心的表示：「我對我的故鄉有非常深刻的了解，對市政、國政、國際事務和兩岸，我不僅非常清楚，實際上也有很多工作的經驗。在行政院，譬如說推動五加二的產業、國際大廠到台灣投資或者是傳統產業轉型。在行政院過去我就負責科技這一塊，對防疫的部份我們用大數據的方式，來協助國家做好防疫的工作。我過去在中央，既幫了中央也幫了地方很多的行政事務。我當然也希望在整個辯論會裡面，能夠向選民說明清楚對我的家鄉高雄的發展跟想像。」

▲陳其邁一早到市場拜票，被問到辯論會準備進度，他信心十足。（圖／記者黃子倩翻攝）

從言談中不難看出陳其邁認為自己的準備十分充足，反倒擔心起對手李眉蓁，希望她能盡量參加辯論會等活動，藉機會向選民說明政見及政治願景。

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