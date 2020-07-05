曝「台北工作高壓」心聲　陳其邁：若防疫沒做好可能不會回高雄補選市長

▲陳其邁力拚高雄市長寶座。（圖／記者洪靖宜翻攝）

文／中央社記者侯文婷高雄4日電

民進黨高雄市長補選參選人陳其邁今天表示，若當初防疫沒處理好，自己可能就不會回高雄補選市長。他還說，台北工作高壓，防疫時整晚緊繃，回家鄉反而心情好很多。

陳其邁拚市長補選，一天7個行程，工作滿檔。他上午前往蓮池潭拜票後，下午又出席攝影師潘小俠「台灣作家一百年」座談會，他卻表示，台北工作高壓，防疫時整晚緊繃，一回故鄉，就感到親切自在，所以心情好很多。

陳其邁在座談會致詞說，自己作為醫生，若疫情處理不好，可能就不會回高雄補選市長，因為這是他從醫及在台灣受教過程最重要的事，所幸他跟前副總統陳建仁、衛福部長陳時中一起努力，將台灣疫情控制好。

▼陳其邁力拚高雄市長寶座。（圖／記者洪靖宜翻攝）

陳其邁提到，提供場地的三餘書店經營辛苦，呼籲大家多用三倍券消費，好的文化作品值得大家支持，並說獨立書店與在地連結，政府應在文創方面積極媒合，讓書店遍地開設，每個角落才有能沉澱心情的地方。

陳其邁會後接受聯訪，對是否與總統蔡英文商量拜票的事表示，他辭去行政院副院長職務參選至今，未與她聯絡，但他們都很關心他的選情。他打算先快速走過38個行政區，接觸基層選民，再配合其他輔選活動，絕對會安排蔡總統來高雄輔選。

針對國民黨主席江啟臣和民眾黨主席柯文哲今天都來高雄輔選，陳其邁表示，選舉主角是參選人，其他支持地方建設的人來也會加分。

他說，未來會有更多中央官員或民進黨同事來輔選，希望展現對高雄建設的承諾，再發揮「有政府，會做事」的精神，盡速讓整個市政重新啟動。