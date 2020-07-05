李眉蓁酸爆叔叔「裝年輕」　陳其邁回擊「跟韓風」：學韓國瑜逆著年輕人



▲民進黨高雄市長補選候選人陳其邁回應對手李眉蓁：學韓風 。（圖／陳其邁競選辦公室提供）

記者吳奕靖／高雄報導

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁在4日回防左營選區的時候，表示對手55歲的陳其邁「可以叫叔叔了，卻還裝年輕洗腦年輕人」。對此，陳其邁回應：他都跟著逆著年輕人的「韓風」，反指李眉蓁還找回韓國瑜的市政團隊。

陳其邁5日在路竹拜票的時候，被記者詢問到李眉蓁說他「裝年輕」，陳其邁說：「年齡不是問題，有人說我看起來比實際年齡年輕很多。因為我都是跟年輕人的風，年輕人是改變世界的風，包括318學運、香港反送中，台灣很多社會改革、進步價值的議題。我都跟年輕人站在一起，也支持年輕人進步改革的想法，立場非常堅定」。

▲民進黨高雄市長補選候選人陳其邁回應對手李眉蓁：學韓風 。（圖／陳其邁競選辦公室提供）

同時陳其邁直接點名李眉蓁是跟韓風，陳其邁表示：「李眉蓁議員看起來似乎比她實際年齡大一些，因為她都跟著逆著年輕人的韓風。當選之後要把韓市長的團隊找回來市政府，像香港村或兩岸政策也都是跟著韓市長的風。最重要的還是想法，年齡絕對不是選舉的問題」。

李眉蓁今年41歲，陳其邁55歲，兩個人相差14歲，不過這一點被李眉蓁拿出來做文章，李眉蓁在4日說，她會想盡所有辦法讓年輕人喜歡她，她會努力讓年輕人喜歡她，而不是喜歡陳其邁，說實在她都可以叫陳其邁「叔叔」了，現在又裝年輕，把我們的年輕人這樣子洗腦，不顧子孫後代未來的發展，她覺得這樣非常糟糕。

▲民進黨高雄市長補選候選人陳其邁回應對手李眉蓁：學韓風 。（圖／陳其邁競選辦公室提供）