補選政見會協商「三缺一」　林鶴明酸李眉蓁：跟大老合照比說明政見重要？

▲李眉蓁北上與黨主席江啟臣拍攝定裝照。（圖／李眉蓁競選辦公室提供）

記者陳家祥／台北報導

高雄市選委會今天邀高雄市長補選參選人協商政見發表會事宜，陳其邁與吳益政團隊均派人參加，唯獨李眉蓁團隊缺席。對此，民進黨副秘書長林鶴明直言，國民黨簡直不尊重高雄市民到一個極點，黨中央竟縱容李眉蓁不參加公辦電視政見發表會，北上和國民黨高層合照，「這難道就是江啓臣主席的改革路線 ？」

高雄市長補選投票預計8月15日登場，市選委會規劃在8月1日或8日舉辦政見發表會，並擬採辯論會形式舉辦；陳其邁、吳益政在登記參選時都表態願意參加，也傾向以辯論會形式辦理，據傳李眉蓁陣營未勾選。

高雄市選委會3日舉行政見發表會協商，陳其邁、吳益政2陣營都派代表會商，唯獨北上找大咖合照的李眉蓁陣營缺席。最後協商未做結論，預計11日下午4點加開一場會商討論。

林鶴明表示，一個市長候選人，面對市民，難道不應該好好的告訴大家他的想法是什麼，未來要怎麼推動市政嗎？這已經是一個市長候選人的最低標準，難道國民黨高雄市長候選人連這個低標都還要再秀下限嗎？

「不去參加電視政見發表會的協商，跑去台北和國民黨高層大老合照，難道會比跟高雄市民說明政見重要嗎？」林鶴明說，歷經落跑市長韓國瑜的高雄市，難道不值得國民黨的候選人好好面對市民一次嗎？

最後林鶴明更大酸，難道國民黨主席江啓臣的改革之路，是從國民黨高雄市長候選人缺席政見發表會開始嗎？