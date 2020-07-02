南投家庭教育推廣　首梯次45名志工學習活動設計與帶領技巧

▲▼南投縣家庭教育中心，辦理家庭教育推廣活動，培養志工設計與帶領增能訓練。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

南投縣政府為增進家庭教育志工，專業知能與推廣家庭教育活動，2日在家庭教育中心研習室，辦理家庭教育推廣活動設計與帶領增能訓練，參與對象有推展家庭教育之機關、機構、學校、法人及團體等單位志工計45人參加。

教育處處長陸正威致詞時，特別感謝家庭教育志工們平時辛勞與無私付出，希望透過專業理論、活動設計討論與帶領演練的學習，不斷自我成長，培養志工活動設計的能力，及提升帶領活動的技巧與正確態度。

教育處為鼓勵志工老師，能夠自己設計課程，縣府結合公私部門如學校、社教機構、民間社團與社區聯合辦理各類家庭教育推廣活動，提供參與活動者正確的家庭教育觀念，以達到「預防推廣」的功能。期望透過課程能增強志工的深化聯結與專業能力，更進一步的實際推動。

家庭教育中心主任呂建蒼指出，南投縣家庭教育中心推展人力培訓共規劃6個場次，7、8月已規劃4個場次，透過對志工的專業培訓，積極推動家庭教育活動。參與研習的人員依據家庭教育法第9條及11條規定宜多元化，所以讓社區與社團有意願者或實際協助推廣家庭教育者，都可報名參加。

期望透過這次的活動，期盼家庭教育推廣起來更順暢，更能發揮家庭教育功能，而使社會更和諧。此次課程特別邀請到嘉義大學家庭教育研究所廖永靜教授擔任講師，廖教授授課風趣有系統，實務經驗豐富，將會針對團體動力的催化技巧與演練，以及家庭教育執行成果評估兩大主題進行，讓志工們在輕鬆愉快的參與活動中，學到帶領技巧，並在討論實作中，了解活動設計的要點與精隨。

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