南投縣府將花近千萬元　改善中寮鄉11處道路、排水問題

▲▼南投縣長林明溱到中寮鄉會勘，允諾花費約1000萬元，改善當地11處道、農路以及排水問題。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

為改善中寮鄉交通，縣長林明溱2日在縣議員唐曉棻、鄉長廖宜賢等人陪同下，到福盛、崁頂、廣興、廣福、內城、清水、爽文等村會勘，並同意花費約1000萬元，改善11處道、農路以及排水問題，提升中寮鄉民的交通及生活品質，也確保用路人的安全。

此次會勘內容包括，福盛村中心路及水堀坪道路改善、民和村產業道路擋土牆改善、崁頂村食蛇坑頂安橋上游護岸修復、廣興村溝渠加蓋、廣福村廣福農路駁崁施設、內城村先驅段蝕溝控制工程、清水村月桃巷排水工程、爽文村分水寮段農路改善、內城村竹坪巷產業道路改善、龍岩村舊投17線9K處排水溝修復等。

其中龍岩村舊投17線為中寮鄉及草屯鎮的聯絡道路，既有排水溝遭大水沖刷，溝底呈裸露狀態，路基掏空狀況日益嚴重，林縣長立即責成工務處儘速規劃發包，避免意外發生。

福盛村水堀坪農路為當地農民運輸香蕉等重要經濟作物的交通要道，現況約350公尺長路面龜裂，部分路段地層下陷，其中50公尺將鋪設水泥混凝土路面、293公尺則鋪設瀝青混凝土路面。

林縣長表示，中寮鄉位處山區，雨季時常受到大水沖刷，部分道路地基及邊坡受到影響，尤其投17線的排水溝狀況可說是岌岌可危，都必須儘快改善，除了投入約1,000萬元施工，也將與鄉公所合作，加快發包施工的效率。

縣議員唐曉棻說，中寮鄉許多產業道路及渠溝因年久失修，已呈現龜裂及崩落的現象，感謝縣長會勘後允諾儘速改善，給在地居民更安全的交通，保障大家的生命財產安全。

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