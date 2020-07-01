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南投鹿谷、富功國小老舊運動場　中辦爭取體育署撥款修整改建

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▲▼行政院中辦執行長蔡培慧邀體育署人員，會勘南投縣鹿谷國小老舊運動場設施，盼體育署協助校方提出的新修整建計畫。（圖／行政院中辦提供，下同）

▲▼行政院中辦執行長蔡培慧邀體育署人員，會勘南投縣鹿谷國小老舊運動場設施，盼體育署協助校方提出的新修整建計畫。（圖／行政院中辦提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

行政院中辦執行長蔡培慧1日邀體育署人員，會勘南投縣鹿谷國小及富功國小運動場地，盼體育署加速核定2校提出的新修整建計畫，最快在明年就能看到，學校師生和社區民眾，可使用嶄新又安全場地。

南投縣鹿谷國小的運動場跑道及球場年久失修，凹陷龜裂的場地成為師生運動時的隱形殺手，令人怵目驚心。受限於球場及跑道多處破碎、遇雨就容易積水。走進操場更發現地面多處凹陷，一不小心很容易勾腳跌倒。

鹿谷國小校長林建言表示，鹿谷國小同時也是社區大學鹿谷分校，校內運動場在九二一震災重建後至今都沒有大規模翻修，人工草皮鋪面跟球場處處可見補丁痕跡，已失去使用的效能，因此，透過行政院中辦蔡培慧執行長向教育部爭取補助經費。

▲▼行政院中辦執行長蔡培慧邀體育署人員，會勘南投縣鹿谷國小老舊運動場設施，盼體育署協助校方提出的新修整建計畫。（圖／行政院中辦提供，下同）

▲▼行政院中辦執行長蔡培慧邀體育署人員，會勘南投縣鹿谷國小老舊運動場設施，盼體育署協助校方提出的新修整建計畫。（圖／行政院中辦提供，下同）

草屯鎮富功國小，是921地震災後重建學校，當時並未規劃操場，多年來，體育課僅能在籃球場及室內館上。富功國小陳明正校長表示，每到賽季，田徑賽選手都得仰賴老師開車，接送到鎮立體育場練習，為強化學校運動團隊訓練與改善體育教學環境，急需申請經費補助新建操場。

中辦執行長蔡培慧強調，鹿谷國小運動場地破舊毀損、富功國小則是長期沒有操場，基於教育平權及安全考量，務必全力協助學校整修新建。體育署王水文副署長表示將會全力協助。

蔡培慧執行長也注意到，近年氣候益顯極端，到了夏天，動輒超過38度，在酷熱的教室內上課，情緒也容易浮躁，更嚴重的會導致中暑、熱衰竭。

蔡培慧說，這樣的教學環境，長期下來不但造成學習力低落，也對健康產生不良影響。因此，她從擔任立法委員時期就不斷與教育部討論此事，希望能儘快促成全國的國中小學全面檢視電路管線系統，並編列預算來安裝冷氣，提升國民教育的教學品質。

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