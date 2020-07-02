中台灣「好玩卡」正式上線　南投縣府「加碼」推好康

▲中台灣好玩卡正式上線，南投縣府除有﹂限定版」，也加碼推好康。（圖／南投縣政府提供）

記者張弘昌／南投報導

疫情趨緩國人旅遊需求增加，南投縣政府與新竹縣及苗栗縣政府首度聯合打造「中台灣好玩卡景點暢遊版」及「南投縣限定版」，並宣布7月起中台灣好玩卡官網正式上線，南投觀光代言人黃小玫出席，與縣府宣布，將在7月15日隨振興券，推出多項特色主題活動及加碼抽獎。

首波發行的「景點暢遊版」，以悠遊卡為載體，售價1199元，若填寫問券可用999元購買，內容包含3縣市經典景點6個 (33選6)，如清境農場、溪頭、六福村、舊山線鐵道自行車等，並附贈商圈消費券200元。

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「南投限定版」售價1049元，若填寫問券可用849元購買，內容包含南投縣經典景點6個 (18選6)，如日月潭船舶、清境農場、雙龍七彩吊橋等，並附贈商圈消費券200元。

此外，民眾在中台灣好玩卡及南投好好玩官網，購買好玩卡實體卡，前500名者加贈精美小禮。官網也從即日起至7月21日推出「老街消費券買一送一」、「多樣商品一元搶購」、「第二件五折」等，限量特惠。

南投縣府也發布南投觀光代言人黃小玫個人詞曲創作，及實地到南投拍攝24天的「我在南投心自由」南投觀光形象影片，並推薦她的私房景點─埔里。埔里有象徵希望與再生的紙教堂，廣興紙寮讓民眾不僅可以參觀工廠的製作過程，也可親身體驗造紙樂趣；周圍景點包括牛耳石雕公園、埔里酒廠、埔里城觀光夜市等，邀請大家盡情享受南投的美。

配合安心旅遊以及振興券，南投縣府將於7月15日推出抽獎活動，鼓勵民眾來縣內使用現金或振興券消費，每消費500元只要登錄發票號碼即可參加抽獎，最大獎為汽車。除了抽獎活動外，縣府也將結合在地特色舉辦「巧克力咖啡節」、「街舞比賽」以及「南投世界茶業博覽會」等活動，鼓勵大家來南投消費以及旅遊。

南投是觀光大縣，除了推出中台灣好玩卡，整合食宿遊購行推出超值旅遊套裝以外，也將加碼推出抽獎及特色活動。希望大家在疫情和緩時，能走出戶外到縣內各景點觀光旅遊，同時再次推薦南投新景點「雙龍七彩吊橋」，希望大家走入原鄉了解原民文化。

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