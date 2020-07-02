欠債房屋遭法拍　屋主聲稱「自殺凶宅哦」法院連3拍沒人敢標

▲▼南投中興新村一棟透天厝，法院拍賣3次均流標，從法院拍賣訊息標註「凶宅」，引起房仲業界關注。（圖／張弘昌攝影，下同）

記者張弘昌／南投報導

南投一名屋主積欠銀行債務，位在中興新村一棟3樓透天厝由法院執行拍賣，由於屋主向法院表示房屋為「自殺凶宅」，3次法院拍賣均乏人問津。法院發出「應買公告」3個月內沒人買，就結案或重新走一次拍賣程序。

經訪查鄰居，該屋舍尚有人居住，「聽說」先前這戶人家，幾十年前有長執輩在屋內自殺身亡，但詳細資料不清楚。法院3拍「凶宅」都沒有人敢投標。第3拍時拍賣的底價，從原先800多萬元降到540萬元，遠低於鄰近房屋行情價，僅管大部分的人對凶宅有所忌憚，但屋主在法拍時向法院指稱是「自殺兇宅」，或多或少已達到心理戰效果。

這棟透天厝的拍賣資訊，也刊登在一家專門經營法拍屋代標的房仲業網路，標題還打★號註明「大地坪透天凶宅」。接該案房仲業務員表示，標註為凶宅，是依據法院紀錄的屋況內容，當時屋主向法院宣稱，20幾年前有長執輩在屋中自殺身亡，27年屋齡透天壓，3樓陽台颱風來襲時有漏水等問題。





將自住房舍標註為「凶宅」，或屋內放置骨灰甕等，是不想被成功法拍，或大打拖延戰、心理戰技倆，尤其屋內還有人住的法拍屋，日後恐有些搬遷等問題需克服解決，的確會讓想買的人為之卻步。

吳姓房仲業者表示，不乏有鐵齒的人，肯買價格便宜的兇宅當投資，裝潢更新後，再出手高價賣出；況且債權銀行也不是省油的燈，結案後恐會直接與債務人協商如何清償債務，或再走一次法拍流程。

根據屬屋網拍售訊息指出，法院已停拍的房屋，鄰近中興新村住宅區，總建坪約64坪，3樓透天厝，屋齡27年。法院資料顯示，該屋今年5月第1次法拍底價844萬元，隔月2拍底價打8折成675萬元，1日第3拍底價再打8折為540萬2000元，3次法拍都乏人問津。

法院對3拍均流標案，發出「應買公告」訊息，任何人均可依3拍底價，申請直接購買「先搶先贏」，若3個月內還是無人買，將結案或由債權銀申請第4拍或重新再走一次法院拍賣流程。

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