　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

欠債房屋遭法拍　屋主聲稱「自殺凶宅哦」法院連3拍沒人敢標

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼南投中興新村一棟透天厝，法院拍賣3次均流標，從法院拍賣訊息標註「兇宅」，引起房仲業界關注。（圖／張弘昌攝影，下同）

▲▼南投中興新村一棟透天厝，法院拍賣3次均流標，從法院拍賣訊息標註「凶宅」，引起房仲業界關注。（圖／張弘昌攝影，下同）

記者張弘昌／南投報導

南投一名屋主積欠銀行債務，位在中興新村一棟3樓透天厝由法院執行拍賣，由於屋主向法院表示房屋為「自殺凶宅」，3次法院拍賣均乏人問津。法院發出「應買公告」3個月內沒人買，就結案或重新走一次拍賣程序。

經訪查鄰居，該屋舍尚有人居住，「聽說」先前這戶人家，幾十年前有長執輩在屋內自殺身亡，但詳細資料不清楚。法院3拍「凶宅」都沒有人敢投標。第3拍時拍賣的底價，從原先800多萬元降到540萬元，遠低於鄰近房屋行情價，僅管大部分的人對凶宅有所忌憚，但屋主在法拍時向法院指稱是「自殺兇宅」，或多或少已達到心理戰效果。

這棟透天厝的拍賣資訊，也刊登在一家專門經營法拍屋代標的房仲業網路，標題還打★號註明「大地坪透天凶宅」。接該案房仲業務員表示，標註為凶宅，是依據法院紀錄的屋況內容，當時屋主向法院宣稱，20幾年前有長執輩在屋中自殺身亡，27年屋齡透天壓，3樓陽台颱風來襲時有漏水等問題。

▲▼南投中興新村一棟透天厝，法院拍賣3次均流標，從法院拍賣訊息標註「兇宅」，引起房仲業界關注。（圖／張弘昌攝影，下同）

將自住房舍標註為「凶宅」，或屋內放置骨灰甕等，是不想被成功法拍，或大打拖延戰、心理戰技倆，尤其屋內還有人住的法拍屋，日後恐有些搬遷等問題需克服解決，的確會讓想買的人為之卻步。

吳姓房仲業者表示，不乏有鐵齒的人，肯買價格便宜的兇宅當投資，裝潢更新後，再出手高價賣出；況且債權銀行也不是省油的燈，結案後恐會直接與債務人協商如何清償債務，或再走一次法拍流程。

根據屬屋網拍售訊息指出，法院已停拍的房屋，鄰近中興新村住宅區，總建坪約64坪，3樓透天厝，屋齡27年。法院資料顯示，該屋今年5月第1次法拍底價844萬元，隔月2拍底價打8折成675萬元，1日第3拍底價再打8折為540萬2000元，3次法拍都乏人問津。

法院對3拍均流標案，發出「應買公告」訊息，任何人均可依3拍底價，申請直接購買「先搶先贏」，若3個月內還是無人買，將結案或由債權銀申請第4拍或重新再走一次法院拍賣流程。

・含玻尿酸、膠原蛋白

【更多新聞】

南投鹿谷、富功國小老舊運動場　中辦爭取體育署撥款修整改建

墨趣有魚從「魚的眼」看天下　謝弘志水墨個展

中台灣「好玩卡」正式上線　南投縣府「加碼」推好康

ET快訊
「爸爸別殺我！」6歲女兒哭求仍慘死刀下…陸男嗑藥「1hr殺光
行車糾紛互尬…女爆氣「甩這根」超兇！網驚：拿出姊夫了
悲慘身世曝光！17歲少女報案救不回輕生母　慘遭消防員性侵輕生
花蓮縣「防災告警」大雷雨狂炸！5縣市升級豪雨警戒　氣象局續發
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台東女「半夜夢遊」離家　走到500公尺外公園：我為什麼在這裡？

醉女失控咆哮！以「超巨車頭燈」逼近警方被壓制　最終下場曝光

前娛樂公司董座涉毒遭逮　瞎扯「暫時住安心亞家」遭打臉

3年前讓女客「呻吟74秒」性侵不起訴　按摩師這次手指一進去被踹開下場慘

想甩越南妹！台男神P圖「增加可信度」…拿假傳票喊：我要去坐牢　下場出爐

乖寶寶不鑽道…車友「龜速併排」後方狂塞1km！駕駛怒飆國罵　法官輕罰500

看完謎片撲倒親媽：很久沒那個了！母嚇壞哀求放手…「抓鳥抵抗」爬陽台求救

思覺失調男抓推車丟進護理站一審無罪　遭砸護理師：以後誰想當醫護

悲慘身世曝！少女報案救不回輕生母　再遭消防員性侵...17年人生含冤畫句點

影／騎士馬路中停車「大字型」躺地喊：我是誰？警壓制搜出K他命

小鬼打破不合傳言私下同框KID　海中央獻唱《地球上最浪漫的一首歌》

《我的婆婆》Darren遭小三騙走200萬　鍾欣凌氣到拿棍子：打死你

比莉姐曝「愛情觀」笑翻全場　吐槽兒子周湯豪：他那麼機車

巨大灰指甲+雞眼！趾頭全「消失」　醫師驚：這是我見過最嚴重案例

半裸男騎車「身體狂扭動+蛇行」！　友人錄影大笑...網怒：可惡沒犁田

25歲女KTV狂飲5hrs到天亮　酒測值高達3！吐血脫糞身亡

Hebe田馥甄9月攻蛋連唱三場！　S.H.E19週年合體？「永遠都有機會」

1年前爆紅的原住民小妹又來啦　綁短馬尾賣肉乾♥網讚：變正了

訪客紀錄留假名！持刀找前女友　恐怖男「捅破情人胸口」她慘死

阿翔親揭「摩鐵開房3小時」真相！　和老婆Grace培養感情「在家就可以」

台東女「半夜夢遊」離家　走到500公尺外公園：我為什麼在這裡？

醉女失控咆哮！以「超巨車頭燈」逼近警方被壓制　最終下場曝光

前娛樂公司董座涉毒遭逮　瞎扯「暫時住安心亞家」遭打臉

3年前讓女客「呻吟74秒」性侵不起訴　按摩師這次手指一進去被踹開下場慘

想甩越南妹！台男神P圖「增加可信度」…拿假傳票喊：我要去坐牢　下場出爐

乖寶寶不鑽道…車友「龜速併排」後方狂塞1km！駕駛怒飆國罵　法官輕罰500

看完謎片撲倒親媽：很久沒那個了！母嚇壞哀求放手…「抓鳥抵抗」爬陽台求救

思覺失調男抓推車丟進護理站一審無罪　遭砸護理師：以後誰想當醫護

悲慘身世曝！少女報案救不回輕生母　再遭消防員性侵...17年人生含冤畫句點

影／騎士馬路中停車「大字型」躺地喊：我是誰？警壓制搜出K他命

中職／經歷2位老闆3位教頭　張冠廷敲首安：心情輕鬆了

叛逆粉色潮來了！REDValentino早秋致敬「龐克美學」爆款搶先看

明道當爸黃玉榮吃驚「要趕進度了」！　聞祝釩剛染毒：他是藝術家性格

家中60萬金飾不見！他王爺廟擲筊「連出3聖杯」　媳婦臉綠了

南投家庭教育推廣　首梯次45名志工學習活動設計與帶領技巧

台東女「半夜夢遊」離家　走到500公尺外公園：我為什麼在這裡？

大倉久和桃花林7月續推港點吃到飽　打卡再送龍蝦海鮮粥

獨／高雄妹手腕爬滿「密密麻麻囊腫」　醫師點出致病關鍵！男友急問：還能結婚嗎？

汎德永業展延上市掛牌時限　證交所准了

七月暑假最大檔　「遊戲王」主題餐廳和「我的英雄學院」主題快閃店登場

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

社會熱門新聞

東區ZARA前車震　下場曝光

盜男神照約砲！他騙戴眼罩運動…20歲妹啪到一半見不同人崩潰

新婚第1天老公不准關門「聽不到媽聲音」！妻：他們同房13年

姑婆聯手凌虐　她被逼離婚還要擔家計

外流福利人夫喊+1　iPhone變肉票

25歲女KTV喝酒狂歡　閨蜜親眼見她吐血亡

獨／分局長臉綠了！上任第2天「黑槍狂放炮」

洗完車突衝撞！害加油站員工骨折賠124萬

20歲軍人「30分鐘爬後座2次」性侵女兵

消防員私聊報案17歲少女　她遭性侵後輕生亡

高雄女騎黃牌遭攔！收改管罰單傻了

特警攻堅畫面曝！緝捕重犯離死神0.1秒

屏東砲兵偷吃女兵！小三嬌求「用蟲蟲止癢」

即／台中女騎士「慘遭路樹壓倒」命危

更多熱門

相關新聞

中台灣好玩卡上線　南投還有限定版

中台灣好玩卡上線　南投還有限定版

疫情趨緩國人旅遊需求增加，南投縣政府與新竹縣及苗栗縣政府首度聯合打造「中台灣好玩卡景點暢遊版」及「南投縣限定版」，並宣布7月起中台灣好玩卡官網正式上線，南投觀光代言人黃小玫出席，與縣府宣布，將在7月15日隨振興券，推出多項特色主題活動及加碼抽獎。

墨趣有魚謝弘志水墨個展

墨趣有魚謝弘志水墨個展

中辦爭取體育署修整南投小學操場

中辦爭取體育署修整南投小學操場

南投名間國小資深教師傅淑鄉不幸辭世

南投名間國小資深教師傅淑鄉不幸辭世

投70線採「棧橋式」新工法拓寬

投70線採「棧橋式」新工法拓寬

關鍵字：

南投司法法拍兇宅

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

8年睡遍3000人！20歲高顏值正妹「組4大金剛」激戰男伴

東區ZARA前車震　下場曝光

首例！新冠肺炎患者勃起4hrs　抽出滿滿血栓

好市多「消暑神飲」賣瘋！他默默也搶了一箱...

盜男神照約砲！他騙戴眼罩運動…20歲妹啪到一半見不同人崩潰

快訊／新增1例境外移入！指揮中心1400臨時記者會說明

新婚第1天老公不准關門「聽不到媽聲音」！妻：他們同房13年

台灣贈20萬枚口罩！芬蘭檢驗證實「品質頂級」

爽拿10盤鮭魚遭訕笑「不懂吃」！網暴動了

眼鏡男搭高鐵尿尿！她傻眼：行李全遭殃

阿翔滑進摩鐵「開房間3小時」完事全被拍！

每天273元要求做一桌好菜　高一兒子8週驚人轉變！

姑婆聯手凌虐　她被逼離婚還要擔家計

《慾罷不能》兩女對質破渣男面具

搶12億威力彩頭獎　這3號最會中

更多

最夯影音

更多
小鬼打破不合傳言私下同框KID　海中央獻唱《地球上最浪漫的一首歌》

小鬼打破不合傳言私下同框KID　海中央獻唱《地球上最浪漫的一首歌》
《我的婆婆》Darren遭小三騙走200萬　鍾欣凌氣到拿棍子：打死你

《我的婆婆》Darren遭小三騙走200萬　鍾欣凌氣到拿棍子：打死你

比莉姐曝「愛情觀」笑翻全場　吐槽兒子周湯豪：他那麼機車

比莉姐曝「愛情觀」笑翻全場　吐槽兒子周湯豪：他那麼機車

巨大灰指甲+雞眼！趾頭全「消失」　醫師驚：這是我見過最嚴重案例

巨大灰指甲+雞眼！趾頭全「消失」　醫師驚：這是我見過最嚴重案例

半裸男騎車「身體狂扭動+蛇行」！　友人錄影大笑...網怒：可惡沒犁田

半裸男騎車「身體狂扭動+蛇行」！　友人錄影大笑...網怒：可惡沒犁田

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面