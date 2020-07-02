墨趣有魚從「魚的眼」看天下　謝弘志水墨個展

▲▼南投縣政府文化局7月4日起到29日，在南投縣藝術家資料館，展出「墨趣有魚-謝弘志水墨個展」。（圖／南投縣文化局提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

南投縣政府文化局7月4日起到29日在南投縣藝術家資料館，展出「墨趣有魚-謝弘志水墨個展」，於7月11日（週六）10時30分辦理開幕式活動，7月12、19日（週日）10時30分辦理導覽活動。

台灣的美，在於風景；台灣的美，在於人情。水墨畫家謝弘志運用想像力創作，透過魚眼看世界，向大家傳達心中的台灣、心中的美。擅長於畫作中結合傳統與創新兩大元素，作品以超現實主題為主，透過巧妙的布局，讓作品中的主角與景物產生對話，並營造出故事性的氛圍。

從魚看到台北101大樓的喜悅，到故宮的文化巡禮，再到女王頭的新奇世界，將想傳達的心情，藉由魚投射到觀畫者的情感，以一系列墨趣有魚的作品展現創作靈感。

繪畫是他愛台灣的一種方式，透過創作讓更多人關懷這塊孕育我們的土地，並進一步珍惜這塊土地。此次展出多件得獎作品與近期創作，對於每一位生命知己交會都謙卑地感恩。

展出期間誠摯邀請大家蒞臨欣賞及分享。展出地點：藝術家資料館 (南投市彰南路二段61號)，開放時間：週二至週日（上午9時到下午5時），週一休館。

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