拒絕洗肝、擺脫管線束縛…　知名水墨畫家戴武光精彩人生尊嚴謝幕！

▲水墨畫家戴武光老師(左)2019年於文化局舉辦個展。（圖／翻攝自網路）

記者楊淑媛／桃園報導

人生最後一程，讓他尊嚴告別！知名水墨畫家戴武光老師日前病世，享年78歲，桃園藝文界人士知悉，萬般不捨！家屬於「戴武光的最後一星期」文說明指出，戴老師於住院開刀第4天，獲悉處置無效，3月30日拒絕洗肝、停掉部分藥物，是日傍晚手腳腫到硬綁綁似要蹦開一般…晚上9點多在兒孫陪侍、莊嚴佛號聲中，別了親朋好友們。

▲市長鄭文燦(右四)出席水墨畫家戴武光老師個展。▼戴武光老師致力於藝術創作及教學逾半世紀，備受藝文界敬重。（圖／翻攝自網路）

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戴武光的兒女並在文後說明，「讓老爸早點擺脫管線束縛，是我們的共同期待；在乎生活的品質，更勝於生命的長度，是我們的共識」。戴老師告別式將於4月21日在中壢殯儀館御奠園淨界紀念會館舉行。

1943年出生於新竹縣橫山鄉的戴武光老師，從小對繪畫即有濃厚的興趣。考進台北師範藝術科就讀，就學期間曾私塾蔣雲仲學習寫意花鳥，追隨喻仲林學習工筆畫，奠定了扎實細膩的工筆花鳥畫基礎；之後，考進師大美術系受教於黃君璧、林玉山、陳慧坤、張德文、王秀雄等名師，更開啟他繪畫創作的技藝與視野。

▲水墨畫家戴武光老師，進入校園與學子進行藝術對話。（圖／創價提供）

戴武光老師生平除了認真創作，也積極鑽研中國儒道思想及東西繪畫理論，曾任教於觀音國中、楊梅高中等學校，其創作獲獎及舉辦個展無數。2012 年曾應邀參與臺灣創價文化藝術系列展出，更自2013年始，接連精選不同時期之代表作100 餘幅，贈予創價典藏，創價並曾為其舉辦「墨塘天光—戴武光水墨典藏展」，精選近50 幅創價典藏之戴武光水墨、水彩及書法作品作巡迴展出，推廣藝術教育。

致力於藝術創作及教學逾半世紀的戴武光老師，桃李滿天下，不時於課堂跟學生分享指出，藝術是人生最重的課程，沒有藝術，人生是黑白的。

►我沒有遲到，是時間遲到了！