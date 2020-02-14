向說故事爺爺道愛和道別　桃園文化局舉辦傅林統作品討論會

▲知名兒童文學作家傅林統退休後，即在桃園文化局擔任說故事志工長達30多年。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

臺灣知名兒童文學作家傅林統，自小學校長退休後，即在桃園文化局擔任說故事志工長達30多年，陪同許多孩子快樂成長，傅林統校長於今年1月中旬辭世，桃園市立圖書館、林鍾隆兒童文學推廣工作室將於2月23日，在市府文化局，舉辦追思活動，邀集相關人士，一起用故事跟傅林統校長道愛和道別！

林鍾隆兒童文學推廣工作室14日指出，傅林統校長一生奉獻給兒童文學，縱橫於兒童文學的研究、評論、創作、教學等四大領域，被大家敬稱為「傅校長」，退休後於桃園文化局培訓「說故事媽媽」和「兒童閱讀帶領人」，並示範說故事技巧，從「愛說故事的校長」升級為「愛說故事的爺爺」。

為紀念傅林統校長多年來推廣兒童文學的卓越貢獻，桃園市立圖書館、林鍾隆兒童文學推廣工作室於文化局舉辦追思活動，邀請各界一起用故事跟傅林統校長說再見，活動時間、地點和內容如下：

時間：2月23日(週日)下午2:00~4:00

地點：桃園市政府文化局5F團體視聽室

內容： 1. 傅林統校長生平簡介回顧。2. 傅林統校長訪談紀錄片播放(國立台灣文學館提供)。3. 作家對傅校長作品的討論與追思。

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