桃園福海宮「飛輦轎過金火」…　12項無形文化資產保存授證

▲市府秘書長黃治峯頒贈給大溪傳統木工藝保存者游禮海。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市大園區竹圍福海宮「飛輦轎、過金火」的過火儀式，是北臺灣堪稱最大規模的祭祀文化特色，經該宮向市府申請無形文化資產保存，12日於文化局大廳，和包含傳統工藝、民俗、傳統表演藝術以及口述傳統等12項保存者、團體，獲頒無形文化資產保存證書。

▲▼大園區竹圍福海宮「飛輦轎、過金火」的過火儀式，是北臺灣堪稱最大規模的祭祀文化特色。（圖／市府提供）



授証的市府秘書長黃治峯及文化局長莊秀美指出，此次頒發無形文化資產授證，主要強調以「人」所維繫的技藝傳承，文化局目前已出版傳統表演藝術叢書、辦理相關傳習計畫，今年也爭取中央補助，執行桃園市客家戲基礎調查暨保存維護計畫、大溪普濟堂關聖帝君聖誕祭典保存維護計畫、桃園市文化資產保存技術及保存者－建築類營建修復與保存技術匠師調查計畫、桃園市傳統工藝－大溪傳統木工藝保存者游禮海藝師口述歷史調查研究保存計畫等，持續推動無形文化資產保存維護機制，規劃後續階段性保存作業與人才傳承。

▲市府秘書長黃治峯頒贈給大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典。（圖／市府提供）

此次的授證保存者共計有：口述傳統類保存者Watan Tanga林明福 (泰雅族Msbtunux群Lmuhuw)傳統工藝類保存者/團體游禮海(大溪傳統木工藝)、林天生(大溪木雕)、藍偉文(大溪木雕)、協大木器行(大溪木器)、陳力維(大溪傳統木工藝)、徐明河(傳統剪黏、交趾陶工藝美術)；民俗類保存者/團體大溪普濟堂管理委員會(大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典)、竹圍福海宮管理委員會(竹圍福海宮飛輦轎、過金火)；傳統表演藝術保存者/團體黃秀滿(客家戲)、謝旺龍(客家八音─龍鳳頭系統)、和成八音團(客家八音)；共計12位保存者/團體，每位保存者紀錄著歷史技藝的存續，承載地方重要的記憶和價值。

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