「台港交流辦」首日接熱線180通　邱垂正：有人從香港打來

▲陸委會主委陳明通與前海基會董事長、台港策進會董事長張小月於1日出席「台港服務交流辦公室」揭牌。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳政錄／台北報導

為體現政府撐香港作為，陸委會昨（1日）舉辦「台港服務交流辦公室」揭牌儀式，擴大港人、港資來台諮詢服務能量，陸委會發言人邱垂正2日指出，經過一天的正式營運，辦公室接獲了超過180通的電話及郵件，包括涉及港澳條例第18條尋求援助對象，也有人從香港打來。

「台港交流服務辦公室」隸屬於台港策進會，後者由陸委會輔導成立，旨在為港人來台就學、就業、投資創業、移民定居，以及港資來台提供諮詢與協處服務，另對符合港澳關係條例第18條，「因政治因素而致安全及自由受有緊急危害之香港或澳門居民」，提供必要之援助。





▲陸委會副主委兼發言人邱垂正7月2日主持例行記者會。（圖／記者陳政錄攝）

邱垂正表示，營運第一天接獲的諮詢內容，包括申請投資移民、開放入境資格，以及來台就業等，涉及港澳條例第18條資格的詢問，也在接獲的諮詢範圍內，「有已在台灣的港台來電，也有從香港打來。」

他強調，政府會密切觀察中共跟港府，對於港版國安法實施之後的執行情況、影響幅度，是否讓港人因感到危機，增加來台需求。政府也會在兼顧國家安全，以及考量整體資源、量能下依據相關法律及人道原則提供必要的協助。

至於各類港人諮詢內容的比例，以及符合港澳條例第18條資格者審核過程、內容和來台人數是否公開，邱垂正表示，基於國安和隱私，以及對人權的保護，對於上述資訊，「我們都會加以維護，確保人權方面能夠得到保障」，他也強調，個案經各部會共同審酌後，還須報行政院專案處理，過程相當嚴謹。

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