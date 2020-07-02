港國安法效應／外資進香港將現觀望期　北京料派「國家隊」進駐補缺

▲香港金融中心的地位面臨隱憂。（圖／CFP）

記者陳政錄／台北報導

港區《國安法》6月30日上路，北京、港府方面多強調此舉旨在維護「一國兩制」、「止暴治亂」，讓香港經濟社會發展重歸穩定的關鍵，中經院大陸所所長劉孟俊分析，面對執法力度和國際情勢等不確定性，未來外商投資、進入香港應會有一段觀望期，惟北京料以鼓勵中概股上市、國營企業加碼進駐等，彌補外資撤離缺口，以在短期內維持香港的經濟。

中華經濟研究院第一研究所（大陸所）所長劉孟俊歸納，在受去年反修例示威、肺炎疫情打擊後，香港經濟未來的隱憂，還包括一，中共對港版《國安法》執法力度的不確定性；二，美國的制裁力度是否加碼，擴及金融；三，國際情勢與外資的撤離程度。

▲香港今年初經濟表現受新冠肺炎疫情影響甚深。（圖／CFP）

淡江大學大陸研究所副教授、兩岸關係研究中心主任張五岳坦言，北京立法旨在切斷香港作為一個國際化城市，與外國經濟社會高度聯繫下，滋長的「反中亂港」情況，但與此同時，也會造成「寒蟬效應」，降低香港因與國際社會經貿高度連結，所獲得的效益。

張五岳進一步提到，香港之所以為香港，除了高度自治、人才水準高外，還藉由英美法系的制度優勢，與國際連結，如今北京主導制定港區《國安法》後，未來將如何進一步影響香港的司法體系等，也值得留意。

劉孟俊說，以現階段來看，美國因港區《國安法》，對北京、香港實施的制裁，主要包括限制高層官員出入境，或凍結他們海外資產，進行「精準打擊」，以及進出口貿易、機敏技術領域等，還未涉及香港金融體系；但未來隨選舉鄰近，如果美國總統川普從金融領域打擊香港，如取消港幣和美元的自由兌換等商業系統，衝擊就比較大。

劉孟俊補充，香港作為外資進入中國大陸市場重要平台，還是亞太重要的資本交易市場、金融中心，若未來北京因國安法，加強對香港的資訊管控，導致訊息不透明，就可能削弱香港作為金融中心的地位。

劉孟俊坦言，未來數月甚至半年以上，外商對香港情勢的觀察，主要還是集中在北京對港區《國安法》的執行力度，因為在前景不明下，將無法評估香港的經濟穩定度，還有香港行政、立法、司法的三權平衡。

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