陸委會呼籲非必要勿前往香港　恐成「李明哲第二」

▲陸委會提醒國人入境香港可能成為李明哲第二，圖為7月1日香港銅鑼灣遊行。（圖／路透）

記者陳政錄／台北報導

北京通過並實施香港特別行政區《國安法》後，我駐港機構和在港台人面臨風險，陸委會副主委兼發言人邱垂正坦言，「從中共一向不文明的作風來看，即有可能出現李明哲第二」，強調國人在港出現問題，可撥打香港辦事處緊急電話求助，另駐港機構不會主動撤館，會「堅守到最後一刻」，但也已備妥應變計畫。

邱垂正直言，中共人大通過的港版國安法，內容擁有無所不包、無所不在的管轄權，如同陸委會主委陳明通形容，是「天朝帝國對世界子民發出的律令」，堪稱史上最誇張的法令，充分顯示中共為維護政權，與全世界為敵。

▲陸委會副主委兼發言人邱垂政7月2日主持例行記者會。（圖／記者陳政錄攝）

他認為，若國人批判中共，或是曾支持香港「反送中」都屬於高風險族群，尤其7月1日已有香港民眾因違反港版國安法遭拘捕，建議國人非必要，應避免過境、前往香港、澳門或中國大陸。至於是否對此發布警示，邱垂正說，由於疫情，我方已對港發布最高層級的旅遊警示，未來也會不斷透過說明，勸導國人審慎評估。

至於台灣駐港機構，如陸委會香港辦事處（駐地名稱：台北經濟文化辦事處）等在港運作，以及中共多次指稱台灣介入香港事務，邱垂正說，這幾年台港受兩岸關係影響，出現不少波折，包括港府遲遲不核發我香港辦事處處長工作簽證，但陸委會重申，「我方關心但從未介入香港事務」，辦事處在港運作一切符合規範，從未逾越分際，希望雙方應務實維護兩岸人民的權益和福祉。

邱垂正補充，我方派駐在港的官方機構，期望台港雙方能有良性互動，「我們不會主動撤館，除非是外加因素。」他強調，駐港機構會留守到最後一刻，確保在港國人的安全，維護港人的權益到最後一分一秒。

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▼李明哲為台灣NGO工作者，2017年入境中國大陸時失蹤，後證實遭逮捕並被法院判刑，圖為李明哲妻子李凈瑜多次出面請政府協助。（圖／記者翁嫆琄攝）