企業可能考慮是否在港設總部　美商務部長：中國使香港不再特殊

▲美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）。（圖／路透社）



記者張方瑀／編譯

美國商務部長羅斯日前接受訪問時表示，在「港版國安法」通過之後，企業可能會考慮是否要繼續講總部設在香港，「中國已經使香港不再是一個特殊的天堂，若香港對中國沒有特殊意義，那麼它也不該對我們有特殊意義。」

羅斯（Wilbur Ross）1日接受《福斯財經新聞網》（Fox Business Network）訪問時表示，「港版國安法」通過之後，企業可能會重新考慮總部的設立地點，「我相信所有將香港作為亞洲總部的企業，現在有機會開始考慮，因為這項法律讓香港與中國之間有了新關係。」

羅斯6月30日也宣布，美國商務部撤銷香港特殊地位，暫停對港執行優惠待遇規定，包括提供出口許可證豁免。羅斯指出，「港版國安法」的通過就是取消香港特殊地位的原因，「中國已經使香港不再是一個特殊的天堂，若香港對中國沒有特殊意義，那麼它也不該對我們有特殊意義。」

談及北京可能的報復行動，羅斯也說，美國採取了果斷的行動，但這已經是對侵害人權最「謹慎與溫和」的反應，「要報復像我們這樣的人會有點奇怪。」

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