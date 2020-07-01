青春專案起跑首日　南警破獲販毒集團逮4人

▲台南市警五分局破獲販毒集團，緝獲黃姓主嫌等4人，起獲大批毒品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警五分局偵辦少年涉毒案件，7月1日持搜索票破獲販毒集團，緝獲鄭姓男子等4人，起獲愷他命、毒品咖啡包一大批，全案偵訊後依毒品罪嫌送辦。

市警五分局指出，本案報請台南地檢署檢察官陳于文指揮，溯源循線查知藥頭身分，經連日派員埋伏探訪，搜集相關事證後向台南地院聲請搜索票獲准。

專案小組人員日以繼夜埋伏，於7月1日青春專案首日，見時機成熟即持搜索票、拘票前往新化區1處公寓大樓查緝，在大樓外當場查獲藥腳鄭姓男子（攜帶咖啡包2包，含袋重11.9公克）、徐姓男子（攜帶咖啡包2包，含袋重10.44公克及K菸4支）、陳姓男子等 3人，隨後前往搜索地點拘提到黃姓藥頭1人，並在屋內查獲毒品愷他命2包（含袋重31.94公克）、毒品咖啡包（初步檢驗呈第二、三級毒品反應）計135包（總重897.64公克）、磅秤1台、販毒所得新台幣8900元等證物。全案詢後依涉違反毒品罪嫌移送台南地檢署偵辦。

市警五分局指出，6月30日深夜11時起，台南市警局啟動全市青春專案擴大臨檢，針對青少年易聚集滋事場所及妨害青少年身心健康場所執行強力掃蕩，且各級學校自7月15日起放暑假，市長黃偉哲及市警局長周幼偉，呼籲青少年朋友在暑假期間應從事正當休閒活動，健全身心發展，並請家長多關心，以免遭受不良分子引誘，而發生脫序違法行為，歡度難得假期。

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