青春專案首日學甲警分局成果豐碩　緝獲竊盜犯及毒品要犯

▲台南市青春專案首日，學甲分局破獲外籍移工電動自行車失竊案及毒品案。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

台南市青春專案首日，學甲分局破獲外籍移工電動自行車失竊案及毒品案，偵訊後依竊盜及毒品罪嫌將徐姓竊嫌等4人送辦。

台南市學甲區１家工廠外籍移工宿舍於6月27日有電動自行車遭竊，被害車主為來台工作的外籍移工，利用所賺得微薄工資購買代步、出遊之用，雖是小小一部電動自行車，卻是被害人最珍貴的資產。

學甲警分局接獲報案後，分局長甘炎民立即組成專案小組展開緝捕行動，經調閱失竊地點周遭具關聯性100餘支監視錄影鏡頭，迅速於6月30日循線緝獲徐姓竊嫌，現場起獲2部遭竊電動自行車，除依竊盜罪移送外，另依毒品危害防制條例將徐嫌及其同行3名友人函送台南地檢署偵辦。





學甲警察分局長甘炎民表示，員警案發後鍥而不捨、同心協力共同調閱周邊路口監視錄影鏡頭，致能迅速偵破本件竊案，替辛苦在外打拼的外籍移工朋友尋回愛車，對於同仁們戮力公務的積極態度，深予嘉許。另甘分局長特別呼籲一年一度的暑假即將到來，青少年在暑假期間很容易誤入不當場所或遭到犯罪引誘，致生毒品犯罪、詐欺犯罪、飆車、聚眾鬥毆等情事，學甲分局將針對轄內住宿旅社及正俗列管處所，加強稽查取締及勸導，希望在警方全力動員下，能提供青少年朋友一個健康、安全的成長環境。

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