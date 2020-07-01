2020暑假青春專案首日　南警擴大臨檢同步啟動

▲台南市警局於7月1日青春專案首日，由市警局長周幼偉，率永康分局等16個警分局，針對青少年易聚集滋事場所及妨害身心健康場所同步臨檢掃蕩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

今年度因新冠肺炎疫情爆發，學校暑假延後至7月15日開始，惟青春專案依舊維持7月起跑，台南市警局於1日青春專案首日，即針對青少年易聚集滋事場所及妨害青少年身心健康場所強力掃蕩，宣示淨化及營造少年優質成長環境決心。

臨檢勤務由台南市警局長周幼偉，於永康分局主持，另為避免群聚感染疑慮，改採同步視訊方式，針對所屬分局作任務提示，會後親自率領50餘名警力，自6月30日深夜11時開始，針對永康區轄內易妨害兒童少年身心健康場所實施擴大臨檢，一直持續到7月1日淩晨。

同時警局所轄16個分局全體動員，針對轄內列管場所同步展開執行擴大臨檢勤務，包含KTV、酒店、網咖、撞球館、電子遊戲場等，另外可能涉及吸毒、性交易或者危險駕駛的地方，也運用優勢警力全面臨檢查察。

台南市警局長周幼偉表示，暑假期間，台南市警局針對青少年的喜好，舉辦多樣化室內、外活動，包括電競爭霸賽、生活體驗學習營、淨灘活動、球類比賽等共19場次，活動內容結合各項主題宣導，包括防制少年犯罪被害、避免兒少遭受性剝削等，讓青少年能揮灑熱血，遠離犯罪根源，藉以倡導青少年應從事正當休閒活動，健全身心發展。

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