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青春專案開跑　白河警加強擴大臨檢保護青少年！

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▲白河分局同步執行台南市青春專案首日擴大臨檢勤務，對電子遊戲場、網咖等有治安顧慮與影響青少年身心健康、易聚集滋事之場所等，執行同步擴大臨檢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲白河分局同步執行台南市青春專案首日擴大臨檢勤務，對電子遊戲場、網咖等有治安顧慮與影響青少年身心健康、易聚集滋事之場所等，執行同步擴大臨檢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2020年青春專案自7月1日起至8月31日止為期共2個月，白河分局同步執行台南市青春專案首日擴大臨檢勤務，並針對「防制少年接觸毒品與被害」、「防制少年被吸收加入幫派」、「防制少年參與詐欺集團」、「避免兒少遭色情行業利用」等四大主軸加強宣導、防制，規劃相關勤務作為。

▲白河分局同步執行台南市青春專案首日擴大臨檢勤務，對電子遊戲場、網咖等有治安顧慮與影響青少年身心健康、易聚集滋事之場所等，執行同步擴大臨檢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

白河分局各單位執勤人員於6月30日深夜10時30分，在白河分局以同步視訊連線方式，參加台南市警察局周幼偉局長，在永康分局主持之青春專案聯合勤教，聽取這次青春專案工作重點簡報後，於6月30日深夜11時起，由白河警分局長朱信憲，親率偵查隊與各臨檢組警力，對分局轄區內電子遊戲場、網咖等有治安顧慮與影響青少年身心健康、易聚集滋事之場所等，執行同步擴大臨檢，針對店內客人逐一盤檢查證身分，查察取締是否有深夜容留青少年逗留與吸毒、賭博、色情等不法情事，淨化青少年成長環境及杜絕少年被害。

▲白河分局同步執行台南市青春專案首日擴大臨檢勤務，對電子遊戲場、網咖等有治安顧慮與影響青少年身心健康、易聚集滋事之場所等，執行同步擴大臨檢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外，白河分局為使民眾感受到政府保護少年之決心，確保少年暑期安全活動空間，有效降低被害情事發生，預防偏差行為及被害，維護身心健全發展，隨著武漢肺炎疫情趨緩，衛福部也鼓勵大家多運動、走出戶外，特於暑假期間7月25日規劃一場「青春不群聚、單車逍遙遊」自行車戶外漫遊活動，除倡導青少年多參與正當休閒活動，更配合「防疫新生活運動」以戶外活動取代室內群聚，有效維持社交距離，活動報名日期自7月1日起至7月15日止，名額為100名，相關活動資訊與報名表可至白河分局官網與臉書粉絲專頁下載或親至白河分局所轄各分駐、派出所索取報名，請青少年朋友踴躍報名參加。

▲白河分局同步執行台南市青春專案首日擴大臨檢勤務，對電子遊戲場、網咖等有治安顧慮與影響青少年身心健康、易聚集滋事之場所等，執行同步擴大臨檢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

白河分局表示，暑假是青少年朋友最期待的一段長假，而今年因疫情影響，暑假順延至7月15日才開始，而目前疫情已趨緩，相關娛樂活動以逐漸解封，加上這段期間沒有課業壓力，又能安排時間去從事休閒娛樂活動，雖然輕鬆自由，但卻也是家長們最擔心的時候，擔憂涉足不當場所、打工時被引誘從事犯罪行為、或是外出遊玩的交通、戲水安全等問題。

▲白河分局同步執行台南市青春專案首日擴大臨檢勤務，對電子遊戲場、網咖等有治安顧慮與影響青少年身心健康、易聚集滋事之場所等，執行同步擴大臨檢。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲白河分局同步執行台南市青春專案首日擴大臨檢勤務，對電子遊戲場、網咖等有治安顧慮與影響青少年身心健康、易聚集滋事之場所等，執行同步擴大臨檢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為了確保青少年暑期活動安全，有效降低被害情事發生，白河分局於暑假期間將持續針對青少年流連妨害身心健康場所、青少女被利用、誘迫從事性剝削案件、群聚從事飆車、吸毒等狀況，規劃勤務加強各項宣導及查緝工作，讓青少年朋友有一個安全、快樂的暑期生活。

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