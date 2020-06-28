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台南驚傳女童遭虐「小腳ㄚ慘潰爛」　家屬：她2週前自己被熱水燙到

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▲有網友27日深夜在臉書PO文指控有女童遭燙傷，疑有受虐之嫌。（圖／翻攝自臉書）

▲有網友27日深夜在臉書PO文指控有女童遭燙傷，疑有受虐之嫌。（圖／翻攝自臉書）

記者林悅／台南報導

有網友27日深夜在臉書PO文指控有女童遭燙傷，疑有受虐之嫌，台南市警永康分局指出，警方27日晚上接獲民眾報案，轄內發生家庭糾紛，警方到場了解疑女童父親與岳母發生爭吵，而該女童腳有燙傷，惟家屬表示女童係2週前自己不慎燙傷，警方已通報台南市社會局，針對相關案情進行調查釐清中。　

27日深夜有網友在臉書PO文指出：「 出來，不然抓到你應該會很好笑，燙到兩個禮拜，不送醫院，是她自己燙的，還是被人燙的，出來給個交代」，並指女童已前往永康奇美醫院就醫，並通報社會局及警方查處。

該名網友PO出數張1名年約3歲女童腳部受燙傷的照片，指控疑遭人虐待受傷。由於PO出的女童受傷畫面頗為嚇人，引起網友義憤不平，並指出：「敷的跟貼的那是什麼東西啊…皮都爛掉了」、「這個小孩如果再回到這個家庭，媽媽應該是不會保護她的，哪有嚴重成這樣還拖兩個禮拜不送醫院，希望有好心人可以介入」、「小妹妹燙傷除了痛以外，還要一直持續痛很久，一想到就很難過」、「好難過！」、「好可憐！」。

台南市永康分局指出，27日晚上有接獲民眾報案，指轄區有民眾發生家庭糾紛，需要警方到場查處，警方派員到場，發現疑係女童父親與岳母發生爭吵，而該女童腳部有燙傷，惟家屬向警方表示，女童約2週前，不慎自己被熱水燙傷腳部，家屬都有帶到診所就醫。

由於女童有燙傷，警方已主動介入調查，請家屬帶女童前往永康奇美醫院就醫，並通報台南市社會局及婦幼相關單位，進一步調查釐清案情，查明女童受傷原因及是否有涉嫌違反兒少法規相關責任中。

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