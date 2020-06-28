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端午連假取締改裝車噪音　南警維護南區住戶安寧

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▲台南市警六分局結合交通警察大隊及台南市環保局，晚上在濱南路與喜樹路口執行「改裝及噪音車輛聯合稽查」。 （圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警六分局結合交通警察大隊及台南市環保局，晚上在濱南路與喜樹路口執行「改裝及噪音車輛聯合稽查」。 （圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警六分局近日接獲市民反映，南區濱南路段於夜間常有改裝車輛超速行駛，不僅噪音擾民，更影響周邊道路交通安全，警六分局於27日晚上，出動24名警力，結合交通警察大隊及台南市環保局，在濱南路與喜樹路口執行「改裝及噪音車輛聯合稽查」。

▲台南市警六分局結合交通警察大隊及台南市環保局，晚上在濱南路與喜樹路口執行「改裝及噪音車輛聯合稽查」。 （圖／記者林悅翻攝，下同）

本次稽查針對噪音、改裝車輛加強攔檢，幫車友們的愛車做「健康檢查」，共攔檢汽、機車32輛，舉發交通違規11件，其中改裝燈光7件、頭燈變更2件、無照駕駛計程車1件、計程車駕駛人未向警察機關辦理執業登記，領取執業登記證，即行執業1件；排氣管噪音檢測9輛，檢測不合格4輛、召回監理站檢驗1輛。

▲台南市警六分局結合交通警察大隊及台南市環保局，晚上在濱南路與喜樹路口執行「改裝及噪音車輛聯合稽查」。 （圖／記者林悅翻攝，下同）
警方說，不當改裝車體、電氣設備，車輛安全結構可能減弱，而危及自己及其他用路人的安全，依道路交通管理處罰條例第18條可處新台幣2400元以上9600元以下之罰鍰，並責令檢驗。而改裝排氣管之部分，除違反「噪音管制法」，可處車主或駕駛人罰鍰外，亦可能依道路交通管理處罰條例第16條處罰。另外駕駛人如有危險駕駛行為，亦可能觸犯道路交通管理處罰條例第43條，可處新台幣6000元以上24000元以下之罰緩，最重可依刑法公共危險罪移送法辦。

▲台南市警六分局結合交通警察大隊及台南市環保局，晚上在濱南路與喜樹路口執行「改裝及噪音車輛聯合稽查」。 （圖／記者林悅翻攝，下同）

市警六分局長陳錦文表示，結合環保及監理機關友軍，針對台17線執行防制車輛改裝聯合稽查工作，就是希望提醒駕駛人能知法守法、安全駕駛，歡迎車友來本轄遊玩、觀光，但勿任意改裝車輛或拆除消音器，避免製造噪音影響他人權益，警方將持續針對改裝及噪音車常出沒之重要路段，規劃專案性勤務，聯合環保及監理機關加強取締，強力執法，維護民眾權益，還給市民舒適寧靜的夜晚。

・解決痘痘肌、敏感肌問題，蠟黃、抗老通通搞定

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