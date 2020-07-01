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美「抗疫隊長」佛奇警告：陸新型豬流感有2大恐怖病毒特徵

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▲非洲豬瘟。（圖／CFP）

▲新型豬流感具有H1N1病毒以及1918年西班牙流感的特徵，讓研究人員極為擔憂。（圖／CFP）

實習記者陳妙津／綜合報導

新冠肺炎疫情未平，大陸又發現可能傳給人類的新型豬流感，引起研究人員擔憂。美國白宮新冠肺炎顧問佛奇（Anthony Fauci）則在近日警告，這類新型病毒具有2009年H1N1病毒以及1918年西班牙流感兩大病毒的特徵。

大陸科學研究人員日前在《美國國家科學院院刊（PNAS）》刊登論文指出，發現了新型豬流感病毒「G4 EA H1N1」，研究人員擔心這個病毒會進一步變異，恐引發人與之人之間相傳，導致全球大流行。據悉，雖然這個病毒沒有立即的危險性，但已知的是此病毒具有高度適應人類的特徵，且人類對此病毒也幾乎沒有免疫力。

據CNBC報導，美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇6月30日在參議院衛生與教育小組委員會表示，儘管這個新型豬流感病毒「G4 EA H1N1」還沒有顯現出會傳染給人類，但具有「重組能力」，且有2009年H1N1流感病毒、1918年西班牙流感兩種病毒的特徵。

▲美國總統川普於27日時，已禁止「未經白宮許可，不能發表有關新冠肺炎的相關言論」。而美國醫學研究者弗契（Anthony Fauci）同樣也被禁止，他向同事們表示「白宮指示他，不要亂說話。」（圖／路透）

▲佛奇提出警告，應密切關注新型豬流感。（圖／路透）

他表示，「換而言之，當發現一個新病毒演變成全球大流行時，可能是因為病毒產生變異，或是病毒基因重組或交換所致。他們現在在豬之中看到具有2009年 H1N1病毒，以及最初1918年流感病毒的特徵，我們許多流感病毒中都殘留有這種病毒及其他宿主的基因片段。」

H1N1豬流感以及西班牙大流感都被視為全球流行的恐怖病毒。H1N1豬流感在2009年4月於墨西哥出現，僅在美國便有6080萬人感染，據美國疾病管制暨預防中心（CDC）統計，全球至少7億人染病，估計有15至57萬人喪命。而發生於1918年的班牙流感則造成全球3,000至5,000萬人喪命，相比第一次世界大戰的喪生人數2000萬人還多。

佛奇表示，「和2009年一樣，有再次爆發豬流感的可能性，目前仍屬檢驗階段，但我們需要密切注意，就像2009年所作的嚴格監控那樣。」

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