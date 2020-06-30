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中國出現「豬流感2.0」！「人傳人」恐引起下一波全球大流行！

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▲▼ 豬。（圖／CFP）

▲大陸又發現豬隻攜帶的新病毒。（圖／CFP）

實習記者周依儒／綜合報導

新冠肺炎在全球持續炎延燒，近日大陸又爆出新品種病毒。有科學家發現，在大陸出現由豬隻攜帶病毒，可以傳染給人類，研究人員擔心這個病毒會進一步變異，恐引發人與之人之間相傳，導致全球大流行。據悉，雖然這個病毒沒有立即的危險性，但已知的是此病毒具有高度適應人類的特徵，且人類對此病毒也幾乎沒有免疫力。

據BBC報導，科學家在《美國國家科學院院刊》中指出，應該迅速採取相關措施防止豬感染病毒，並對養豬業的人員進行觀察，他們的身體是否有出現病徵。研究人員稱新品種病毒為「G4 EA H1N1」。它可以在人類呼吸道的細胞中生長繁殖；雖然目前病毒沒有造成太大的威脅，但他們發現大陸屠宰場及養豬業人員有被病毒感染的情況，而目前的流感疫苗似乎對此病毒沒有療效。

據悉，「G4 EA H1N1」和2009年墨西哥爆發的大規模豬流感（H1N1）類似，但又有些不同，H1N1的致死率沒有當初預估的嚴重，主要是因為豬流感和更早之前的流感病毒有共通點，因此許多老年人對早已對病毒具有免疫力。

雖然目前「G4 EA H1N1」病毒尚未構成太大的威脅，但它能在人類呼吸道的細胞中生長和繁殖，且已有屠宰、豬農業者遭感染，而目前的疫苗似乎無法提供保護。英國諾丁漢大學教授張建宙（Kin-Chow Chang）表示，雖然目前的重心是在新冠病毒上，但仍不能忽視新品種病毒潛在的危險。

▲▼疾管署防疫醫師鄒宗珮。（圖／疾管署提供）

▲疾管署防疫醫師鄒宗珮。（圖／疾管署提供）

對此，疾病管制署防疫醫師鄒宗珮則表示，從動物實驗發現，這個病毒株可以在人類呼吸道上皮細胞複製，也可以感染雪貂。另於血清流行病學研究，發現禽畜工作者血清流行病學顯示陽性。鄒宗珮表示，雖然目前沒有直接禽傳人證據，但這個報告提醒，該病毒在未來如果有廣泛人傳人能力，可能會造成大流行。

鄒宗珮指出，因為新興傳染病絕大部分來源還是人畜共通傳染病，包含新冠病毒也是，相關監測相當重要，也要強調禽畜工作者要特別注意生物安全、生物保全，要穿戴合適裝備，避免禽傳人、豬隻傳人的風險。

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