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大陸新型豬流感！陸專家坦言恐釀大流行：這「兩季節」才是流行期

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▲▼ 豬,迷你豬,小豬,可愛豬 。（圖／視覺中國）

▲大陸發現新型豬傳人病毒。（示意圖／視覺中國）

記者劉亭／綜合報導

新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，近日大陸爆出豬帶原的新品種病毒「G4 EA H1N1」，有豬傳人的能力。武漢大學醫學部病毒研究所教授楊占秋表示，豬流感可能引起世界大流行，尤其是在冬春之際病毒流行季節。

根據澎湃新聞報導，大陸科學研究人員日前在《美國國家科學院院刊（PNAS）》刊登論文指出，發現了新型豬流感病毒，可能會造成大流行。新型病毒具備「高度適應人體」的所有特徵，且與2009年的豬流感病毒株類似，但有些變化。

楊占秋表示，2009年在美國發現A型H1N1病毒後，世衛組織當時把全球流感大流行警告級別提高到了6級，如果此次發現的G4病毒跟2009年的病毒差不多，也含有人類流感基因片段的話，是可以在人與人之間傳播流行的。

而對於新型病毒，雖然要提高警惕，不能掉以輕心，但楊占秋也透露，目前不是流感病毒流行季節，對該病毒也不必過於擔心，「2009年流行的甲型H1N1流感的死亡率在1%左右，低於新冠肺炎」。

楊占秋也說，A型H1N1流感的傳播能力相比新冠病毒也更為有限，當時主要集中在美國和墨西哥兩個國家，在其他國家並沒有引起太大的恐慌。

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