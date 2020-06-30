科學家爆大陸出現新型「豬傳人」流感病毒　防檢局：無直接證據

▲大陸爆豬傳人新型流感病毒，防檢局表示，並無直接證據顯示可由豬隻傳染給人類或是人傳人。（圖／資料照）



記者許展溢／台北報導

新冠肺炎疫情在全球蔓延，近日有科學家指出，在大陸發現一種由豬隻帶原的新品種流感病毒「G4 EA H1N1」，目前已有豬傳人案例，擔心病毒若進一步突變，可能會引發大規模人傳人。防檢局今（30日）表示，並無直接證據顯示可由豬隻傳染給人類或是人傳人。

防檢局說明，豬流感非屬世界動物衛生組織（OIE）表列疾病，亦非我國法定動物傳染病，本次大陸發現G4 EA H1N豬流感病毒，僅利用血清學資料推判有豬傳人之風險，並無直接證據顯示可由豬隻傳染給人類或是人傳人。另依OIE資料顯示，豬流感僅是豬隻輕微疾病，病毒不會跑到豬肉，吃豬肉感染的風險可以被忽略。因此，民眾無需擔心，可放心享用豬肉美食。

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農委會畜衛所表示，傳統的豬流感是該所檢驗項目之一，因應本次大陸新型豬流感，已建立診斷方法。經查2009年至2020年6月畜衛所接受動物防疫機關送檢之豬隻疑似流感檢體檢驗結果，共計檢驗1566頭豬隻檢體，其中共檢出11株豬流感病毒，分別計8株H1N1及3株H1N2。

▲防檢局強調，將持續透過三道關卡為民眾食肉安全進行把關。（圖／CFP）



畜衛所指出，因根據文獻說明，本次變異型豬流感病毒株首次於2013年出現，故畜衛所將針對該所2013年以後分離到的3株N1N1進行基因定序分析，以釐清病毒是否已進入國內。

防檢局強調，將持續透過三道關卡為民眾食肉安全進行把關，第1道，養豬業者豬隻上市拍賣或屠宰時，需自主檢查豬隻健康情形，並簽署家畜健康聲明書；第2道，地方動物防疫機關會至養豬場進行豬隻健康臨床訪視；第3道是在屠宰場端，所有豬隻屠宰都要透過防檢局派駐各屠宰場之屠宰衛生檢查獸醫師逐頭進行屠前及屠後檢查，為國人食用肉品安全做好層層把關，請消費者安心享用國產豬肉。



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